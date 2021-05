Gay cấn cuộc đua top 6 LS V-League 2021

Cuộc đua vào top 6 LS V-League 2021 đang vô cùng kịch tính và hấp dẫn khi có nhiều đội bóng còn nguyên cơ hội đua tranh ngôi vô địch. Hiện tại, ngoài Hoàng Anh Gia Lai cùng Viettel đã chắc chắn nắm tấm vé đua vô địch thì 4 suất còn lại vào top 6 là sự tranh chấp của nhiều cái tên.

Cho tới trước loạt trận cuối cùng của giai đoạn 1 V-League 2021, mới chỉ có Hoàng Anh Gia Lai và Viettel chắc chắn lọt vào top 6.

Trước vòng đấu thứ 13 - vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1 (diễn ra vào ngày 7/5 tới), 2 đội bóng Hoàng Anh Gia Lai (29 điểm) và Viettel (26 điểm) chính thức giành quyền trụ hạng. 9 đội bóng còn lại từ hạng 4 đến 11 vẫn có khả năng rơi vào nhóm trụ hạng khi giai đoạn 1 khép lại. Với thể thức 6 đội đầu bảng đua vô địch, 8 đội cuối bảng đua trụ hạng, vòng 13 V-League 2021 đang trở nên rất gay cấn và khó đoán.

Hiện tại, cách biệt điểm số giữa vị trí thứ 3 của Than Quảng Ninh với vị trí thứ 9 của SHB Đà Nẵng chỉ là 3 điểm, trong khi giai đoạn 1 V.League 2021 chỉ còn 1 vòng đấu nữa là kết thúc. Về mặt lý thuyết, Than Quảng Ninh (đang xếp hạng 3, 19 điểm) nếu không giành được 1 điểm trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân Cẩm Phả thì đội bóng đất Mỏ hoàn toàn có thể bật khỏi top 6. Trong khi đó, B. Bình Dương (hạng 6, 17 điểm) và Đông Á Thanh Hóa (hạng 5, 17 điểm), Nam Định (hạng 4, 18 điểm) vẫn phải đối mặt với nguy cơ cao rớt khỏi nhóm 6 đội dẫn đầu nếu lượt trận cuối giai đoạn 1 họ không thắng.

Với thể thức như hiện tại, V-League rất khó đoán định ở cuộc đua 6 đội dẫn đầu bởi khoảng cách điểm số giữa các đội không lớn. Chỉ 1 trận thắng, thua là thứ hạng của đội bóng có thể thay đổi. Nếu như Hoàng Anh Gia Lai và Viettel đã chắc suất đua vô địch thì các đội bóng khác vẫn phải cố gắng hết sức ở vòng 13.

Lần lượt các đội đang xếp thứ 3, 4, 5, 6 là Than Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Bình Dương đang nắm quyền tự quyết trước lượt đấu cuối ở giai đoạn 1. Trong số này, Than Quảng Ninh và Nam Định đang sáng cơ hội vào top 6. Dẫu vậy, trước diễn biến của dịch COVID-19, nhiều khả năng sân Thiên Trường và Cẩm Phả sẽ không được phép đón khán giả. Vì thế, 2 đội bóng này sẽ mất đi nhiều lợi thế lớn.

Đông Á Thanh Hóa đang thi đấu khá tốt dưới thời HLV Petrovic nên nếu họ góp mặt ở top 6 cũng là điều xứng đáng. Đối thủ của Thanh Hóa là Sài Gòn FC vẫn chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng sau khi có nhiều biến động nhân sự. Do vậy, cơ hội chiến thắng của Thanh Hóa là rất cao.

3 đội bóng đang xếp lần lượt ở vị trí 10, 11, 12 trên bảng xếp hạng là TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng (14 điểm), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (15 điểm) vẫn còn cơ hội lọt top 6 nếu họ giành chiến thắng ở lượt trận cuối. Dẫu vậy 3 đội bóng kể trên không có quyền tự quyết trong tay. Bởi chỉ cần các đội ở nhóm trên như Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng hay Topenland Bình Định (16 điểm) giành thắng lợi vòng 13, cơ hội đua vô địch của TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ chấm hết.

Hà Nội đang có 16 điểm và hệ số bàn thắng bại là +3, trong khi đó Bình Định (16 điểm, +1) và SHB Đà Nẵng (16 điểm, +0). Hà Nội giành được 3 điểm trước Sông Lam Nghệ An và Bình Dương không thắng TP.Hồ Chí Minh trên sân Gò Đậu thì đội bóng thủ đô sẽ có cơ hội lớn lọt top 6.

Hà Nội FC đang có những lợi thế nhất định so với 2 đội thủ là Bình Định và Đà Nẵng. Đội bóng thủ đô đang có những dấu hiệu hồi sinh dưới thời HLV người Hàn Quốc Park Choong Kyun. Nếu cầu thủ giữ được sự tập trung và biết cách giải phóng áp lực, Hà Nội hoàn toàn có đủ lực để đánh bại Sông Lam Nghệ An. Ở thời điểm này, Sông Lam Nghệ An đang có rất nhiều vấn đề khi họ đang đứng cuối bảng xếp hạng. Hiện tại, Hà Nội FC vẫn được xem là thế lực của bóng đá Việt Nam và nếu họ góp mặt top 6, cuộc đua vô địch sẽ còn kịch tính hơn nữa.

AN BÌNH