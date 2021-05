Manchester United ra thông cáo đầu tiên sau vụ bạo động tại Old Trafford

Trên website chính thức, Manchester United (M.U) và Liverpool đều đưa ra thông báo chính thức sau vụ bạo động của fan khiến cho màn so tài trên sân Old Trafford tại vòng 34 Ngoại hạng Anh 2020/21 vào tối 2/5 phải chuyển sang hôm khác.

CLB M.U đưa ra tuyên bố chính thức: “Sau cuộc thảo luận giữa cảnh sát, BTC Premier League, Hội đồng sân vận động và 2 CLB, trận đấu của chúng tôi với Liverpool đã bị hoãn lại do những cân nhắc về an toàn và an ninh xung quanh cuộc biểu tình ngày hôm nay. Các cuộc thảo luận bây giờ sẽ là về vấn đề bao giờ trận đấu sẽ được đá lại.

Người hâm mộ của chúng tôi rất cuồng nhiệt và chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận và biểu tình trong hòa bình. Tuy nhiên, chúng tôi lấy làm tiếc về sự gián đoạn đối với đội bóng và những hành động khiến những người hâm mộ, nhân viên và cảnh sát khác gặp nguy hiểm. Chúng tôi cảm ơn cảnh sát đã hỗ trợ và sẽ hỗ trợ họ trong bất kỳ cuộc điều tra tiếp theo”.

Phía Liverpool thông báo như sau: “CLB bóng đá Liverpool hoàn toàn đồng ý với quyết định hoãn lịch thi đấu hôm nay do các sự kiện đang diễn ra tại Old Trafford. Quan điểm của chúng tôi là an toàn công cộng phải là yếu tố số 1 trong bất kỳ quyết định nào như vậy, với khả năng cung cấp một môi trường an toàn cho những người tham gia, nhân viên và cán bộ là ưu tiên đặc biệt.

Rõ ràng là ngày hôm nay, điều này không thể được bảo đảm do tình hình leo thang nhanh chóng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại với M.U, Premier League và các nhà chức trách địa phương để tìm ngày đấu lại phù hợp”.

Trong khi đó, BTC Premier League cũng đưa ra tuyên bố: “Chúng tôi hiểu và tôn trọng sức mạnh của cảm xúc, nhưng chúng tôi lên án tất cả những hành vi bạo lực, phá hoại và xâm phạm, đặc biệt là quy định cách ly COVID-19”.

Trước đó, trận đại chiến giữa MU và Liverpool được lên lịch diễn ra vào 22h30 ngày 2/5. Thế nhưng, trước thời gian trận đấu vài tiếng, rất đông cổ động viên Quỷ đỏ đã có mặt bên ngoài sân Old Trafford để phản đối gia đình nhà Glazer-chủ sở hữu của CLB, tạo ra khung cảnh hỗn loạn. Một nhóm CĐV quá khích còn tràn xuống sân Old Trafford, đốt pháo sáng, nhổ cột cờ góc, khiến cảnh sát Manchester phải can thiệp.

Nhưng ít ra cho đến lúc này, MU cũng có thể tam an lòng khi họ sẽ không bị BTC xử thua 0-3. Trận MU và Liverpool bị hoãn khiến cho Man City tiếp tục phải chờ để chính thức đăng quang chức vô địch Premier League.

XUÂN KỲ