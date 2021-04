Tiền nhiều có mang lại thành công ở V-League?

Sài Gòn FC và CLB TP. Hồ Chí Minh là 2 đội bóng phải thay máu lực lượng mạnh mẽ nhất để hy vọng trụ hạng LS V-League 2021. Mùa giải năm nay mới trôi qua nửa chặng đường nhưng đã có thể khẳng định đây là thất bại cho 2 “ông lớn” lắm tiền này.

Tiền đạo Joao Paulo (11) cho tới khi bị thanh lý hợp đồng vẫn chưa ghi được bàn nào cho CLB TP.Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh dù không ồn ã khoa trương về số tiền đầu tư cho mùa giải 2021, nhưng những gì diễn ra trên thị trường chuyển nhượng đầu năm cho thấy, CLB này nếu chi tiêu thứ hai thì không đội nào dám nhận mình thứ nhất.

Với HLV Polking, chiến lược gia mang 2 dòng máu Brazil - Đức này nhận khoảng 800 triệu đồng/tháng và yêu cầu của ông thầy 45 tuổi là 3 chân sút đồng hương Brazil trên hàng tấn công trị giá hơn 1 triệu USD. Khi TP. Hồ Chí Minh khốn đốn với vị trí đì đẹt nhóm cuối bảng, CLB TP. Hồ Chí Minh cũng không dám sa thải HLV đã ký 2 năm hợp đồng với đội vì sợ mất trắng khoản đền bù khổng lồ.

TP. Hồ Chí Minh có vẻ phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” với ông thầy từng làm việc ở Bangkok United. Việc sa thải bộ ba ngoại binh Paulo - Silva - Barros chỉ là phần nổi của tảng băng. Trên nhiều diễn đàn, cổ động viên đã bày tỏ thái độ ngao ngán với Chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng và HLV Polking.

Lee Nguyễn từ chỗ chịu sức ép lớn về việc phải chứng tỏ với bản hợp đồng trị giá hơn 500.000 USD/mùa đã chính thức chào thua cùng đội nhà trong mục tiêu vô địch V-League.

Đội bóng của HLV Polking đang dẫm trên vết xe đổ của chính CLB cùng thành phố Sài Gòn FC khi để trung vệ Diakite ngồi ngoài hưởng lương tập chay gần cả lượt đi, nhưng rồi lại phải sắm ngoại binh được định giá đến 12 tỷ đồng về để vá hàng thủ sắp tới.

Cầu thủ dự kiến gia nhập TP. Hồ Chí Minh là trung vệ Fernando Scheid. Hậu vệ quốc tịch Brazil sinh năm 1994 và cao 1,86m. Trung vệ này từng thi đấu cho S.C. Farense ở giải hạng Nhì Bồ Đào Nha từ mùa giải 2016. Fernando ra sân 110 lần, ghi được 4 bàn thắng.

2 ngoại binh còn lại đều là tiền đạo và có thể đều là những cầu thủ quá quen ở V-League, như tiền đạo người Palestine Matias Jadue. Chân sút sinh năm 1992 đã ghi 9 bàn thắng sau 6 trận ở lượt về mùa giải 2018, giúp TP. Hồ Chí Minh đứng 12/14. Năm 2019, Matias được HLV Chung Hae Seong gửi gắm kỳ vọng nhưng chấn thương liên miên khiến cầu thủ này chỉ có 1 bàn thắng. Năm ngoái, Matias được ông Chung Hae Seong giữ lại đến tận trước thời điểm chốt danh sách đăng ký nhưng cuối cùng chân sút này cũng không thể thi đấu vì chấn thương. Tài năng của Matias là có thừa nhưng vấn đề của cầu thủ 29 tuổi là những chấn thương dai dẳng.

Cái tên khác nữa được TP. Hồ Chí Minh cân nhắc là Joseph Mpande. Tiền đạo 27 tuổi người Uganda năm ngoái có cho Hải Phòng 7 bàn thắng. Tuy nhiên năm nay, Mpande đã bất ngờ bị loại do Hải Phòng đã có những Lynch, Fagan và Diego. So với khả năng của bộ ba tiền đạo Brazil vừa bị thanh lý, Mpande rõ ràng hiệu quả hơn hẳn khi có thể độc lập tác chiến. Một cựu tiền đạo khác của Than Quảng Ninh cũng lọt vào tầm ngắm của TP. Hồ Chí Minh là Patrick Da Silva. Đầu năm nay, Patrick đã phải rời Than Quảng Ninh chỉ sau 2 trận để đội bóng vùng mỏ lấy Diogo Perreira.

Cũng như TP. Hồ Chí Minh, Sài Gòn FC cũng đang kỳ vọng sẽ có thể sắm sửa những tiền đạo từng chơi V-League cho quá trình gian nan tới. Đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương mới chỉ có ngoại binh Diakite là chắc suất. Trung vệ ngoại Thiago có thể chỉ là phương án dự phòng cho AFC Cup sau màn trình diễn kém cỏi vừa qua.

Sài Gòn FC thay Woo Sang Ho bằng Karube Ryutaro và rất cần một tiền đạo giỏi để chia lửa cùng Đỗ Merlo. Nhiều cổ động viên Sài Gòn FC cũng đang kêu gọi lãnh đạo CLB phá két để sắm ngoại binh giỏi để giúp ích cho đội, bởi đầu mùa họ đã lớn tiếng khoe được tài trợ hơn 100 tỷ đồng.

Hai đội bóng Sài thành là những CLB tỏ ra sốt sắng nhất ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, tương tự như hồi đầu năm. Không hẹn mà gặp, tình cảnh trớ trêu này cùng phản ánh thứ hạng bết bát của họ ở dưới đáy bảng.

Với chỉ 1 điểm nhiều hơn CLB xếp cuối Hà Tĩnh, TP. Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC đang cùng ý thức được việc tiền nhiều cũng khó mang lại thành công ở V-League hiện tại.

VIỆT HÀ