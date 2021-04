Tại sao Super League sụp đổ nhanh chóng đến vậy?

Chỉ 2 ngày sau khi tuyên bố thành lập, Super League đã phải tạm đình chỉ sau khi Big Six Ngoại hạng Anh rút lui. Giải đấu non trẻ chưa kịp phát triển đã nhanh chóng lụi tàn. Vậy lý do đằng sau sự việc chấn động này là gì?

Làn sóng chống lại Super League dâng cao.

Đêm 21/4 theo giờ Việt Nam, 6 ông lớn ở Premier League gồm Man United, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea và Tottenham đều đã tuyên bố rút lui khỏi Super League trên trang chủ của CLB.

Giờ đây, từ 12 thành viên ban đầu, Super League chỉ còn lại 6 cái tên gồm Real Madrid, Barcelona, ​​Atletico Madrid, AC Milan, Inter Milan cùng Juventus. Một sự sụp đổ quá nhanh chóng đến mức ngay đến những người trong cuộc cũng khó tin nổi.

Vì sao Super League “tan đàn xẻ nghé”?

Sức ép khủng khiếp từ người hâm mộ, phản ứng tức thời của chính phủ Anh, sự phản ứng thậm chí từ những HLV, cầu thủ của chính các CLB đồng ý tham dự Super League đã thay đổi tất cả.

Vì sao Chelsea và Man City là hai CLB đầu tiên rút lui khỏi Super League?

Ngay từ đầu, Chelsea và Man City đã là những đối tác bất đắc dĩ. Họ bị giật dây, thúc đẩy rất nhiều bởi các ông chủ người Mỹ của MU cùng Liverpool.

Man City - thuộc sở hữu của Abu Dhabi còn Chelsea - thuộc sở hữu của tỷ phú người Nga, Roman Abramovich - có lẽ không chịu ảnh hưởng quá nhiều từ tác động của đại dịch cũng như thành tích ở Champions League. Hay nói một cách dễ hiểu, Chelsea và Man City không phải những đội thiếu tiền.

Một người trong nội bộ CLB thừa nhận rằng họ đã bị sốc trước phản ứng từ chính các fan của họ, hoảng sợ trước hành động mạnh mẽ của chính phủ, nói rằng: “Không bao giờ là tốt khi thủ tướng quyết định nhúng tay vào bóng đá”.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp ở nội bộ bóng đá châu Âu?

UEFA sẽ tiếp tục tổ chức Champions League với thể thức mới gồm 36 CLB từ năm 2024. Các đội bóng nổi loạn có khả năng sẽ không đối mặt với sự trừng phạt nếu họ rút lui. Hôm 20/4, chủ tịch Aleksander Ceferin đã thông báo trực tiếp với chủ sở hữu của các CLB: “Điều quan trọng là vẫn còn thời gian để thay đổi suy nghĩ của bạn. Các cổ động viên Anh xứng đáng để các bạn sửa chữa sai lầm của mình”.

Super League là ý tưởng của giới chủ giàu có - những người đã đánh giá thấp sự phản đối?

Không hoàn toàn như vậy. Đó là ý tưởng ban đầu của Real Madrid nhưng chắc chắn nó đã được nhà Glazer - chủ sở hữu của MU đón nhận một cách ngất ngây. Thêm điều chắc chắn nữa là ai nấy đều đã đánh giá thấp quy mô của sự phản ứng gay gắt từ nhiều tầng lớp.

Việc PSG và 2 CLB Đức đứng ngoài cuộc quan trọng như thế nào?

Đây là một yếu tố khá mạnh mẽ. Chủ tịch Nasser Al Khelaifi của PSG đã cống hiến rất nhiều cho UEFA. Ông cũng là người đứng đầu của beIN Sport, đơn vị có các hợp đồng truyền hình quan trọng với cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu Âu và đó là một đòn giáng mạnh vào Super League. Các đội bóng hàng đầu của Đức thậm chí còn kiên quyết hơn và một Super League mà không có Bayern Munich là điều không tưởng.

Có phải tất cả các CLB Super League đều bị tàn phá về mặt tài chính do COVID-19?

Một phần. Real Madrid, Barcelona, ​​Juventus cùng AC Milan đã bị tàn phá khá nặng nề về mặt tài chính và họ sợ hãi khi tụt lại phía sau Premier League - giải đấu có quỹ tiền mặt lớn hơn rất nhiều. Tottenham cũng bị ảnh hưởng nặng nề với một sân vận động mới xây hao tiền tốn của.

Động lực dành cho các ông chủ sở hữu người Mỹ của những CLB Ngoại hạng Anh khi tham dự Super League là sẽ có một vị trí được bảo đảm ở giải đấu hàng đầu châu Âu mỗi mùa và chấm dứt nguy cơ thiếu hụt tài chính do không đủ điều kiện tham dự Champions League cũng như có cơ hội tự bán một số bản quyền kỹ thuật số. Chelsea và Man City tỏ ra lưỡng lự hơn nhưng cuối cùng đã tham gia vì sợ bị bỏ lại.

Tựu trung lại, một khi tham gia Super League, các ông lớn tại Premier League sẽ không cần phải đau đầu ở cuộc đua vào Top 4 mỗi mùa giải, qua đó tình hình tài chính được củng cố. Arsenal có lẽ là CLB mong ngóng nhất điều này bởi từ nhiều mùa giải qua, họ đã không được dự Champions League.

ĐỖ TRUNG