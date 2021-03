BR-VT hướng đến trận mở màn thuận lợi trước An Giang

Chiều 20/3, giải hạng Nhất Quốc gia V-League 2 LS 2021 chính thức khởi tranh.

Trong vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới, CLB Bóng đá BR-VT sẽ có chuyến làm khách trên sân của CLB Bóng đá An Giang vào lúc 15 giờ 30 ngày 20/3. Trận đấu này hứa hẹn sẽ khá khó khăn với “Ó biển”. Đội bóng của HLV Trần Minh Chiến đã có nhiều sự thay đổi trong đội hình sau khi chia tay nhiều cầu thủ chủ chốt ở cả hàng tấn công và phòng ngự, đồng thời đón nhiều tân binh. Do đó, trận đấu với An Giang sẽ là cơ hội thể hiện năng lực cũng như sự hòa nhập vào tập thể mới của Hoài Nam, Duy Anh hay Trung Thành, Công Hiển.

Còn về đội bóng đến từ miền Tây, do nguyên nhân khách quan nên An Giang sẽ phải sử dụng sân của hàng xóm Kiên Giang làm sân nhà trong mùa giải 2021. Không được thi đấu ở sân nhà là một thiệt thòi không nhỏ khi đội bóng sẽ ít nhiều mất đi sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Tuy nhiên, An Giang vẫn được đánh giá là đội bóng có thực lực với những cầu thủ chất lượng.

Dù được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng thầy trò HLV Trần Minh Chiến đang có quyết tâm cao trước trận mở màn, tạo tiền đề tốt cho mùa giải được dự báo sẽ rất cam go.

HÀN GIANG