BR-VT đối đầu An Giang ở vòng 1 giải hạng Nhất 2021

Căn cứ vào diễn biến của dịch COVID 19, vừa qua, Công ty CP Bóng đá chuyện nghiệp Việt Nam vừa ấn định lịch thi đấu của giải hạng Nhất Quốc gia LS 2021.

Theo đó, vòng 1 của giải, CLB Bóng đá BR-VT sẽ đối đầu trên sân khách với đối thủ An Giang vào ngày 20/3. Tuy nhiên, trận đấu này sẽ diễn ra trên sân Kiên Giang do SVĐ An Giang đang được tu sửa.

Đây là trận đấu được dự đoán là khó khăn với “Ó biển”, bởi An Giang là đội bóng có thực lực, đã lọt vào top trên trong mùa giải trước. Trong khi đó, đội bóng của HLV Trần Minh Chiến đã có nhiều sự thay đổi về mặt lực lượng. Vạn sự khởi đầu nan, tuy nhiên, nếu vượt qua được thử thách đầu tiên này, dàn cầu thủ còn khá trẻ của BR-VT sẽ có được sự tự tin cao độ cho mùa giải mới. Trận đấu này cũng sẽ là cơ hội để các tân binh đáng chú ý của BR-VT thể hiện năng lực và sự hòa nhập vào tập thể mới.

Cùng với trận đấy giữa BR-VT và An Giang, vòng 1 của giải hạng Nhất quốc gia cũng sẽ có các cuộc đối đầu hấp dẫn khác như Bình Phước - Quảng Nam, Phố Hiến - Long An.

HÀN GIANG