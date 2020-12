GIAO LƯU GOLF KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP HODECO: 80 golf thủ tham dự

Chiều 13/12, Công ty CP Phát triển nhà BR-VT (HODECO) đã tổ chức buổi giao lưu golf kỷ niệm 30 năm thành lập công ty.

Ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT HODECO trao giải kỹ thuật cho các golf thủ đạt giải.

Tại buổi giao lưu, 80 golf thủ tham dự được chia thành 3 bảng gồm bảng VIP, bảng A, B thi đấu theo Luật Golf mới của USGA và R&A và Luật địa phương với thể thức đấu gậy có tính điểm chấp 18 lỗ.

Kết thúc buổi giao lưu, Ban tổ chức đã trao giải Best Gross cho golf thủ Phạm Văn Thắng và giải Best Nett cho golf thủ Lê Ngọc Khánh. Tại bảng VIP, giải Nhất thuộc về golf thủ Lê Tôi Sủng, giải Nhì thuộc về golf thủ Nguyễn Nguyện Luân và giải Ba thuộc về golf thủ Nguyễn Đình Trung; Bảng A, giải Nhất thuộc về golf thủ Kiều Anh Mận, giải Nhì golf thủ Nguyễn Đình Nguyên và giải Ba golf thủ Nguyễn Thành Trung 125; bảng B, giải Nhất golf thủ Lê Đình Dương, giải Nhì Nguyễn Đức Khoa và giải Ba Trương Đình Tựu.

Ban tổ chức đã trao các giải kỹ thuật gồm: 2 giải Longest drive hole A5 và B14 hai golf thủ Đặng Tất Thành (A5) và Nguyễn Tiến Cường (B14); 2 giải Accuracy hole A7 và B17 cho golf thủ Lê Văn Thung (A7) và Nguyễn Đức Chuyên (B17); 2 giải Nearest to pin hole A2 và B16 cho 2 golf thủ Hà Việt Thắng (A2) và Nguyễn Đức Khoa (B16). Riêng giải Hole in one không có golf thủ đạt giải.

Được biết, buổi giao lưu nhân dịp Kỷ niệm 30 năm thành lập công ty nhẳm tạo điều kiện cho những người yêu thích môn golf và các đối tác của HODECO giao lưu, kết nối nhằm tăng cường tình đoàn kết.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU