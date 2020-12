Solskjaer vẫn là khắc tinh của Guardiola

Trận derby Manchester ở Old Trafford đã diễn ra khác xa kỳ vọng với một cơn khô hạn bàn thắng. Manchester United là những người hài lòng hơn cả, bởi họ vẫn đứng trên kình địch cùng thành phố Manchester City sau vòng 12.

Solskjaer đã thắng 3 trong 4 lần đối đầu với Guardiola trước đó.

KHÔNG PHẢI NGÀY CỦA DE BRUYNE VÀ FERNANDES

Nhiều khán giả theo dõi trận derby Manchester đặt kỳ vọng rất cao về màn so tài cao thấp giữa Kevin De Bruyne và Bruno Fernandes, những cầu thủ sáng tạo bậc nhất của đôi bên. Điều gì đã xảy ra? 90 phút ở Old Trafford vừa qua không phải sân khấu dành cho họ.

20 cú sút của đôi bên, đổi lấy chỉ 4 lần trúng đích. Con số thống kê kia có ý nghĩa gì? Trận derby này không có đất cho những De Bruyne hay Fernandes. Không phải họ ngừng nỗ lực trên sân. Cả hai đều có những cơ hội thể hiện mình từ các quả đá phạt, cũng như không ngừng tạo ra các cơ hội cho hàng công của Manchester United lẫn Manchester City. Đáng tiếc, những nỗ lực cá nhân của họ không tạo ra bất cứ khác biệt nào, trong khi các cầu thủ tấn công đôi bên đều không thể xuyên phá được sự vững chắc của đối thủ bên phần sân nhà.

Kết quả không bàn thắng khiến Manchester United trải qua 3 trận sân nhà bất lực trong việc ghi bàn mùa này, con số nhiều hơn thành tích cả mùa trước. Còn đội khách Manchester City? Lần đầu tiên kể từ tháng 1/2017, thầy trò Pep Guardiola cũng không thể ghi bàn 2 trận sân khách liên tiếp. Nhìn vào những diễn biến trên sân, những thống kê ấy chẳng hề biết nói dối.

SOLSKJAER HÀI LÒNG HƠN GUARDIOLA

Dư âm bị loại khỏi Champions League của Manchester United chưa chấm dứt khiến nhiều người vẫn hình dung về một trận đấu trên cơ cho thầy trò Pep Guardiola, những người có lợi thế hơn hẳn khi chẳng cần phải tung ra đội hình mạnh nhất ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng sân chơi danh giá nhất châu lục.

Rốt cuộc, vị HLV vùng Santpedor vẫn phải tự hỏi vì sao ông chưa thể thắng nổi Solskjaer một lần nào ở sân chơi Premier League. Vị HLV người Na Uy đã thắng 3 trong 4 lần đối đầu với Guardiola trước đó. Trận derby Manchester không bàn thắng giúp Solskjaer tiếp tục duy trì thành tích đối đầu tốt hơn Guardiola.

Ông hoàn toàn có thể hài lòng khi kế hoạch trận đấu của Manchester United đã diễn ra như dự tính. Những cầu thủ tấn công được chờ đợi của HLV Guardiola như Gabriel Jesus hay Raheem Sterling hoàn toàn lao vào ngõ cụt trước hàng thủ Manchester United, dưới sự chỉ huy của thủ quân Maguire, đã chơi một trận đấu chắc chắn và kín kẽ. Nỗi lo ngại về kịch bản thảm họa như trận thua 1-6 ngay trên sân nhà cách đây 9 năm đã hoàn toàn không xuất hiện. Trận hòa này sẽ giảm thiểu áp lực lên chiếc ghế của HLV Solskjaer vốn đã lung lay sau những dấu hỏi về vòng bảng Champions League kết thúc trong thảm họa vừa qua.

MANCHESTER CITY CÒN XA CUỘC ĐUA VÔ ĐỊCH

Gượng dậy sau một trận thua đau đớn ở Champions League không hề dễ dàng chút nào. Ít ra Manchester United vẫn luôn cho thấy họ là ai trong trận cầu giàu tính truyền thống như derby Manchester. Một điểm không thể giúp thầy trò Solskjaer bứt lên xa hơn, nhưng ít nhất cũng không kéo “Qủy đỏ” trở lại giữa bảng xếp hạng, nơi họ đã vật lộn trong phần lớn thời gian ở giai đoạn đầu mùa.

Còn Manchester City thì sao? Thầy trò Guardiola có lý do để nuối tiếc, bởi họ hoàn toàn có thể làm tốt hơn một kết quả hòa khi nắm lợi thế về tâm lý so với kình địch cùng thành phố. Một kết quả hòa khiến đội chủ sân Etihad bỏ lỡ cơ hội bắt kịp với những Liverpool, Chelsea hay Tottenham trong cuộc đua vô địch. Những gì thầy trò Guardiola thể hiện trên sân Old Trafford chỉ ra ngày trở lại cuộc đua vô địch vẫn còn rất xa vời. Các cổ động viên Manchester City lúc này đang rất nhớ Sergio Aguero, người không thể hiện diện ở trận derby Manchester vì bị ốm.

Thiếu một chân sút sắc bén như tuyển thủ người Argentina này, Manchester City như mất một nhát dao đủ sắc để tự mình định đoạt trận đấu, khi chứng kiến những bế tắc đội ngũ tấn công trên sân tạo ra.

ĐỨC HÙNG