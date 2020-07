FIFA công bố lịch thi đấu tại World Cup 2022

FIFA vừa công bố lịch thi đấu World Cup 2022, đưa thế giới đến một khởi đầu mới, với thời gian và địa điểm chính xác để bắt đầu.

Lần đầu tiên trong lịch sử, VCK World Cup sẽ diễn ra vào mùa đông.

4 TRẬN MỖI NGÀY

Theo thông báo của FIFA, Al Bayt, SVĐ có sức chứa 60.000 chỗ, được đặt theo tên và hình dạng từ những chiếc lều truyền thống được các dân tộc du mục ở vùng Vịnh sử dụng, sẽ là nơi chủ nhà Qatar mở màn World Cup 2022 vào thứ Hai (21/11/2022) lúc 13 giờ địa phương (10 giờ GMT). Giờ địa phương bắt đầu cho các trận đấu vòng bảng được ấn định vào 13h00, 16h00, 19h00 và 22h00, trong khi thời gian cùng giờ cho lượt trận cuối cùng của vòng bảng và thời gian diễn ra vòng knock-out là 18h00 và 22h00. Sân Khalifa International sẽ tổ chức trận tranh vị trí thứ 3 vào ngày 17/12. Trận chung kết diễn ra một ngày sau vào lúc 18h00 tại sân Lusail có sức chứa 80.000 người.

Với mục đích để tất cả các đội có sự nghỉ ngơi tối ưu giữa các trận đấu, vòng bảng sẽ kéo dài 12 ngày và với 4 trận đấu mỗi ngày, hiển nhiên thì người hâm mộ sẽ có nhiều lựa chọn trong việc theo dõi. Quan trọng hơn, khoảng cách di chuyển ngắn giữa các địa điểm và quanh Doha - không phải di chuyển bằng hàng không giữa các địa điểm - sẽ cho phép các nhà tổ chức lần đầu tiên tối ưu hóa nhu cầu trận đấu vì lợi ích và sự thoải mái của người hâm mộ, các đội bóng và phương tiện truyền thông.

Điều này có được thông qua việc sắp xếp các trận đấu vòng bảng cho mỗi lượt trận đến mỗi sân và thời gian ra sân sẽ được công bố ngay lễ bốc thăm chia bảng, hiện được lên kế hoạch sau vòng loại vào tháng 3/2022. Ngay khi các cặp đấu được công bố, FIFA sẽ thảo luận về thời gian hợp lí cho các đối tác truyền hình của các đội tuyển tham dự.

Ngoài ra, sự linh hoạt về thời gian sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ khía cạnh kỹ thuật nào do tất cả các SVĐ đều nằm trong bán kính gần và khí hậu phù hợp vào thời điểm đó trong năm tại Qatar, cho dù là đá sớm hay đá muộn. Trên hết, điều này sẽ giúp người hâm mộ cơ hội tham dự nhiều hơn một trận đấu mỗi ngày trong vòng bảng. Chẳng hạn như lịch thi đấu vòng bảng từ thứ Hai, 21/11 đến thứ Sáu, 2/12. Vòng knock-out sẽ diễn ra sau đó với 2 trận/ngày vào các ngày 3, 4, 5, 6/12. Tiếp đó, ngày 7 và 8/12 là ngày nghỉ trước khi vòng tứ kết bắt đầu vào ngày 9 và 10/12. Thêm 2 ngày nghỉ nữa vào 11 và 12/12 là vòng bán kết ngày 13, 14/12. Trận tranh hạng ba diễn ra ngày 17/12, trong khi chung kết là vào ngày 18/12.

BỐC THĂM CHIA BẢNG MUỘN

Như đã biết, World Cup 2022 được chuyển từ khung thời gian quen thuộc của tháng 6 đến tháng 7 sang cuối năm do thời tiết nóng bức ở Qatar, khi nhiệt độ trung bình giai đoạn này lên đến 42 độ C, và hiển nhiên thì đây là lần đầu tiên World Cup diễn ra vào giữa mùa giải châu Âu. Nói vậy nhưng thời tiết cuối năm của Qatar cũng khá nóng, với nhiệt độ trung bình ở tháng 11 là 30 độ C và xuống 25 độ C vào tháng 12. Cũng vì thế mà một số giải vô địch của châu Âu bị ảnh hưởng, nếu không muốn nói là phải thay đổi lịch thi đấu cho phù hợp World Cup 2022. Chẳng hạn như Premier League của Anh không thể diễn ra vào dịp Giáng sinh hay World Cup 2022 ảnh hưởng đến Giải vô địch châu Phi 2023 diễn ra ngay trong tháng 1.

Ngoài ra, lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2022 tại Qatar dự kiến sẽ bị đẩy lùi 2 tháng sau khi FIFA sắp xếp lại vòng play-off do đại dịch COVID-19. Hồi tháng 6 vừa qua, hội đồng FIFA đã đồng ý hoãn vòng play-off bốn đội liên lục địa - từ tháng 3/2022 đến tháng 6 - vì lịch thi đấu chưa có ngày trống. Theo kế hoạch ban đầu, lễ bốc thăm giải đấu gồm 32 đội là vào tháng 4/2022, nhiều khả năng là ở Doha. Còn lúc này, lựa chọn sớm nhất hiện nay là tổ chức bốc thăm vào tháng 6, không lâu trước khi giải bắt đầu từ ngày 21/11 đến 12/12, do đại dịch COVID-19.

SÂN VẬN ĐỘNG CHO WORLD CUP 2022

Trong số rất nhiều câu hỏi được đặt ra về giải đấu năm 2022 là một đất nước chỉ có 2,5 triệu dân, tương đương 1/6 đất nước Ireland, sẽ chào đón thế giới như thế nào. Nên nói thêm, đây sẽ là World Cup cuối cùng có 32 đội và như vậy, ít nhất Qatar sẽ không phải đối phó với việc giải mở rộng.

Điều quan trọng là quốc gia vùng Vịnh này sẽ chi từ 8 đến 10 tỷ USD cho World Cup, thậm chí còn nhiều hơn thế, để xây mới hoặc tu sửa 12 SVĐ, trước khi con số này giảm xuống còn 8. Đó là các sân: Al Bayt, Al Janoub, Al Rayyan, Al Thumama, Education City, Khalifa International, Lusail và Ras Abu Aboud. Dự kiến 8 sân này sẽ được hoàn thành trong năm 2020 và như Yasser al-Mulla của Ủy ban Giao nhận & Di sản tối cao cho biết hồi tháng 1/2018 thì “tất cả các SVĐ sẽ được hoàn thành 2 năm trước khi giải đấu bắt đầu”.

Thú vị không kém là do World Cup diễn ra ở một quốc gia nhỏ như Qatar, thời gian đi lại sẽ giảm đáng kể so với các giải đấu ở Brazil và Nga trước đây. Chẳng hạn như khoảng cách lớn nhất giữa 2 SVĐ sẽ là khoảng 130km, tương đương với một tiếng rưỡi lái xe.

World Cup 2022 trùng với AFF Cup Có một điểm khá đáng chú ý: World Cup 2022 sẽ diễn ra cùng thời điểm với giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) lần thứ 14. Điều này có thể khiến giải đấu này có thể sẽ phải dời lịch thi đấu để phù hợp với thị hiếu người xem cũng như trong trường hợp có đội tuyển thuộc Đông Nam Á giành vé dự VCK World Cup.

THƯ KỲ