Dortmund, một cỗ máy ghi bàn

Có thể có nhiều lý do khiến Dortmund không thể cạnh tranh được chức vô địch Bundesliga mùa này với Bayern Munich. Nhưng trong các lý do đó, chắc chắn không có lý do nào liên quan tới khả năng ghi bàn.

Ngoại trừ thủ môn, các cầu thủ còn lại của Dortmund đều có bàn thắng ở Bundesliga mùa này.

AI CŨNG CÓ THỂ GHI BÀN

Vẫn còn một trận đấu nữa Bundesliga 2019/2020 mới khép lại, nhưng Dortmund đã kịp phá kỷ lục về số bàn thắng ghi được trong một mùa giải của chính mình. Với 2 bàn thắng vào lưới Leipzig - đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí á quân - Dortmund đã có tổng cộng 84 lần chọc thủng lưới các đối thủ ở Bundesliga mùa này. Kỷ lục cũ của họ là 82 bàn, được lập ở mùa giải 2015/2016. Với việc còn được chơi trận gặp Hoffenheim trên sân nhà ở lượt cuối, Dortmund có cơ hội tốt để phá sâu hơn kỷ lục đó.

Về khả năng ghi bàn của Dortmund, gây ấn tượng không kém số lượng bàn thắng là số lượng người ghi bàn. Dortmund không có một chân sút kiểu Robert Lewandowski, người đã ghi tới 33 bàn ở mùa này. Chân sút tốt nhất của họ là tiền vệ cánh Jadon Sancho “chỉ” ghi được 17 bàn.

Bù lại, Dortmund có rất nhiều người biết ghi bàn. Tổng cộng, đã có tới 17 cầu thủ của họ có tên trong danh sách ghi bàn, một thành tích hiếm gặp ở Bundesliga. Để tiện so sánh, con số này với Bayern là 14. Ở Bayern, ngoài Lewandowski chỉ có thêm Serge Gnabry ghi được trên 10 bàn. Ở Dortmund, có 3 cầu thủ làm được điều này, là Sancho (17), Erling Haaland (13) và Marco Reus (11).

Một chi tiết nữa cũng rất đáng chú ý về Dortmund là sự hiệu quả trong những pha phản công. Bàn thắng của Haaland trong trận đấu với Leipzig mới đây đã là bàn thắng thứ 19 của họ từ những tình huống chuyển trạng thái nhanh từ phòng ngự sang tấn công. Kể từ khi Bundesliga bắt đầu tiến hành thống kê, vào năm 1992, chưa bao giờ Dortmund ghi được nhiều bàn thắng từ phản công đến thế.

“SÁT THỦ” HAALAND

Khi nói rằng “Dortmund không có một chân sút kiểu Robert Lewandowski”, thực ra chúng ta chỉ đang nói tới con số tuyệt đối. Còn về hiệu suất, Dortmund đang sở hữu một chân sút không hề kém cạnh, thậm chí còn xuất sắc hơn cả siêu sao người Ba Lan.

Trong số những cầu thủ ghi được 10 bàn thắng trở lên ở Bundesliga mùa này, tất nhiên có cả Lewandowski trong đó, không có ai đạt hiệu suất ghi bàn tốt như Haaland. Chân sút trẻ người Na Uy chỉ cần trung bình 74,8 phút để ghi 1 bàn thắng ở giải đấu cao nhất nước Đức. Để dễ hình dung, Lewandowski cần 81 phút cho 1 bàn thắng.

Thành tích của Haaland càng ấn tượng hơn nữa nếu chúng ta xét tới việc anh chỉ mới gia nhập Dortmund từ kỳ chuyển nhượng mùa đông. Những khó khăn xuất phát từ sự khác lạ về môi trường, lối chơi, và cả chất lượng của các đối thủ (đội bóng cũ của Haaland, RB Salzburg, giỏi lắm cũng chỉ có mặt được trong nhóm giữa của Bundesliga) không thể ngăn chân sút 19 tuổi kéo dài phong độ ghi bàn khủng khiếp mà anh đã thể hiện trong màu áo Salzburg ở nửa mùa giải trước đó (29 bàn trong 27 trận).

Điều đó khiến các cổ động viên không thể không đặt câu hỏi: Nếu Haaland tới Dortmund từ đầu mùa thì sao? Liệu Lewandowski có thể tạo được thế độc tôn như hiện tại trên bảng xếp hạng các chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất hay không?

Tất nhiên, đó là một câu hỏi không phù hợp. Nhưng rõ ràng những gì mà Haaland đã thể hiện cho phép các cổ động viên của Dortmund nghĩ tới ngày anh vượt mặt Lewandowski. Giai đoạn thích nghi, là giai đoạn khó khăn nhất, đã bị anh bỏ lại phía sau. Mùa tới sẽ là một Haaland còn hay hơn, và một Dortmund còn dữ dội hơn...

Tất cả các vị trí đều “nổ súng” Trừ thủ môn, tất cả các vị trí còn lại trong đội hình của Dortmund đều có người ghi được bàn thắng ở Bundesliga mùa này. Ngoài những cầu thủ tấn công như Haaland (trung phong), Sancho, Thorgan Hazard, Guerrero (chạy cánh), Goetze (tiền vệ công), những vị trí không có nhiệm vụ tìm kiếm bàn thắng như tiền vệ phòng ngự (Witsel, Can), trung vệ (Hummels, Zagadou…), hay hậu vệ cánh (Piszczek, Schulz…) cũng có đại diện trên danh sách ghi bàn.

TÙNG LÂM