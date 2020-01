U23 châu Á 2020: Thầy trò Park Hang-seo đối mặt những thử thách nào?

Sau những thành công liên tiếp với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo đứng trước nhiều thử thách và khó khăn đáng kể ở VCK U23 Châu Á 2020.

Khó tạo bất ngờ hơn

Một trong những cái tài của ông Park là khả năng không ngừng gây bất ngờ cho các đối thủ của Việt Nam ở các giải đấu chúng ta tham dự trong 2 năm qua. Bất ngờ nằm ở cách ông lựa chọn và sử dụng nhân sự theo từng thời điểm. Rất biến ảo.

Chính sự biến ảo ấy góp phần không nhỏ giúp chúng ta giành ngôi á quân U23 Châu Á 2018, thứ 4 ASIAD, vô địch AFF Cup, tứ kết Asian Cup 2019 và mới nhất là vô địch SEA Games 30. Nhưng cũng chính vì bóng đá Việt Nam liên tục gặt hái thành công và gây tiếng vang ở cả cấp độ khu vực lẫn Châu Lục trong thời gian ngắn nên các đối thủ ở VCK U23 Châu Á năm nay được chờ đợi sẽ cẩn trọng hơn khi đối đầu chúng ta và chắc chắn họ đã nghiên cứu cả lối chơi lẫn con người của chúng ta.

Thế nên, làm sao để tiếp tục tạo những bất ngờ mới cho đối phương ở U23 Châu Á năm nay là thách thức thực sự với ông Park. HLV người Hàn Quốc cũng chịu áp lực thành tích ở giải này vì ông đã quá thành công với ngôi á quân giải U23 Châu Á 2018 cùng nhiều thành tựu nổi bật khác từ đó đến nay nên không tránh khỏi bị so sánh và đánh giá về thành tích giữa giải năm nay với các giải đã qua khi ông dẫn dắt các đội tuyển của Việt Nam.

Hành trình khó khăn hơn

Tại Thường Châu 2018, U23 Việt Nam trải qua một hành trình đầy thuận lợi trên đường vào chung kết. Vòng bảng chúng ta chỉ gặp một đối thủ thực sự mạnh là U23 Hàn Quốc trong khi U23 Australia và U23 Syria không quá khó chơi. Tứ kết chúng ta gặp Iraq, bán kết gặp Qatar, những đại diện đến từ Tây Á, không mạnh về chiến thuật và thể lực, rất vừa tầm với U23 Việt Nam.

Nhưng giải năm nay U23 Việt Nam chắc chắn không có hành trình dễ chịu như thế nữa. Vòng bảng chúng ta không gặp những thử thách quá khó khi đối đầu UAE, Jordan và Triều Tiên nhưng nếu qua được vòng bảng thì thách thức cực đại sẽ đến ngay từ tứ kết khi Việt Nam gần như chắc chắn phải gặp một trong số các đội như Hàn Quốc, Iran hoặc Uzbekistan, tất cả đều là những ứng viên vô địch, đều hơn chúng ta về thể hình, thể lực và đều đặt mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo.

Bất lợi về thể hình

Nghe vô lý nhưng thực tế lại vẫn... có lý. Rõ ràng U23 Việt Nam dự giải năm nay là lứa cầu thủ Việt Nam có thể hình tốt nhất trong tất cả các đội bóng Việt Nam tham dự các giải quốc tế trước nay.

Trong danh sách 23 cầu thủ HLV Park Hang - Seo chốt lại để tham chiến ở giải U23 Châu Á 2020 có tới 10 người cao từ 1,80m trở lên gồm các thủ môn Bùi Tiến Dũng, Văn Toản; các hậu vệ Tấn Tài, Đức Chiến, Tấn Sinh, Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh; các tiền vệ và tiền đạo Hoàng Đức, Tiến Linh, Mạnh Dũng.

Chiều cao trung bình của U23 Việt Nam tại giải năm nay là 176,8m, tốt hơn so với 175,5m ở giải U23 Châu Á 2018. Vấn đề là chúng ta cơ bản mới chỉ cao hơn so với chính chúng ta nhưng vẫn thấp hơn so với hầu hết các đội khác dự giải U23 Châu Á tại Thái Lan.

Theo thống kê, Việt Nam chỉ có chiều cao trung bình hơn 3 đội là Triều Tiên (176,3m), Qatar (176,1m) và UAE (176,5m), thấp hơn 12 đội dự giải còn lại trong đó có 3 đội mà chúng ta gần như chắc chắn sẽ gặp 1 trong số họ nếu vào được tứ kết gồm Uzbekistan (177,1m), Hàn Quốc (181,2m) và Iran (182,1m).

THƯ KỲ