Chiến thuật tối ưu cho U23 Việt Nam?

Cũng như ở SEA Games 30, HLV Park Hang-seo dự kiến vẫn sẽ linh hoạt cho U23 Việt Nam chơi cả 3-4-3 lẫn 3-5-2 ở vòng chung kết U23 Châu Á 2020. Nhưng sơ đồ nào sẽ tốt hơn cho chúng ta?

HLV Park Hang-seo sẽ ưu tiên sử dụng chiến thuật nào cho vòng chung kết U23 châu Á?

Tại SEA Games, sở dĩ ông Park phải quyết định cho U22 Việt Nam chơi cả 3-5-2 vì có những trận đấu chúng ta không còn “được” đá kiểu cửa dưới ưa thích nữa nên không có nhiều cơ hội phản công.

Những thành công mà bóng đá Việt Nam đạt được trước đó khiến nhiều đối thủ dè chừng và chính họ lại chơi phòng ngự phản công nên chúng ta buộc phải tấn công và tấn công thì khả năng tạo áp lực của sơ đồ 3-4-3 với chỉ 1 tiền đạo thực thụ không mạnh như sơ đồ 3-5-2 với 2 tiền đạo đúng nghĩa nên ông Park mới dùng sơ đồ 3-5-2 cho U22 Việt Nam ở SEA Games trong nhiều trận đấu.

Tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay, sơ đồ nào sẽ tốt hơn cho U23 Việt Nam với những con người chúng ta có trong tay? Rõ ràng ông Park đang phải đối mặt với một tình huống khó.

Một mặt, lúc này không đối thủ nào dám đánh giá thấp U23 Việt Nam và tất cả đều sẽ nghiên cứu kỹ cả lối chơi lẫn con người của chúng ta nên không chắc chúng ta được đặt mình vào thế cửa dưới để đá phản công bằng sơ đồ 3-4-3 ưa thích hoặc nếu chúng ta có chủ động đá phản công thì đối phương cũng sẽ hết sức đề phòng khiến khả năng gây bất ngờ của chúng ta trở nên khó khăn hơn.

Mặt khác, nếu U23 Việt Nam chủ động đá tấn công bằng sơ đồ 3-5-2 thì nguy cơ chúng ta bị phản đòn và tổn thương nếu để mất bóng lại khá cao. Giải này dù ông Park tùy biến nhân sự kiểu gì thì cũng không thay đổi được thực tế rằng cả ở 2 cánh lẫn ở trục giữa, khả năng phòng ngự từ xa của U23 Việt Nam khó kỳ vọng đạt hiệu quả như ý.

Lý do là bởi, ở cánh chúng ta không còn 2 cầu thủ vừa khỏe, vừa giàu kinh nghiệm là Văn Hậu, Trọng Hoàng. Dù Thanh Thịnh, Trọng Hùng rồi sau đó là Tấn Tài hay bất kỳ ai thay thế thì cũng rất khó chờ đợi họ có thể công thủ toàn diện như cặp Văn Hậu - Trọng Hoàng, hay ngay cả chỉ ở khía cạnh phòng ngự đơn thuần cũng khó tin họ đảm bảo được sự an toàn cao ở biên. Thanh Thịnh vốn công hay hơn thủ. Trọng Hùng còn non kinh nghiệm và cũng công hay hơn thủ. Tấn Tài từng mắc lỗi vị trí và phản ứng tình huống chưa thực sự nhạy bén như từng bộc lộ ở SEA Games 30.

DANH SÁCH 23 CẦU THỦ U23 VIỆT NAM DỰ U23 CHÂU Á Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toản, Y Êli Niê. Hậu vệ (8): Nguyễn Đức Chiến, Huỳnh Tấn Sinh, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Đình Trọng, Hồ Tấn Tài, Đỗ Thanh Thịnh. Tiền vệ (9): Trần Thanh Sơn, Trần Bảo Toàn, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Trọng Hùng, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý. Tiền đạo (3): Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh, Nhâm Mạnh Dũng.

Ở giữa sân thì Đức Chiến chơi phòng ngự khá tốt nhưng đấy là khi anh còn có “đàn anh” Hùng Dũng đá cặp, còn ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay dù ông Park ghép Quang Hải, Việt Hưng, Thanh Sơn, Hoàng Đức… đá cặp với Đức Chiến thì cũng không ai có thể hỗ trợ phòng ngự được như Hùng Dũng.

Như thế, nếu U23 Việt Nam chơi 3-5-2 mà bị phản công thì rủi ro là khá cao khi các trung vệ rất dễ phải đối mặt với những cầu thủ tấn công nguy hiểm của đối phương mà không nhận được đủ sự hỗ trợ cần thiết. Như vậy, chơi 3-4-3 hay 3-5-2 đều đặt ra những vấn đề cho ông Park.

Nhưng có lẽ với việc chúng ta gặp những đối thủ được đánh giá cao hơn những đối thủ của Việt Nam ở SEA Games nên rất có thể HLV người Hàn Quốc vẫn ưu tiên dùng sơ đồ 3-4-3 để tăng cường khả năng phòng thủ cho U23 Việt Nam và chỉ khi chúng ta bị dẫn trước hoặc lâm vào tình thế buộc phải thắng thì ông Park mới chuyển qua sơ đồ 3-5-2.

HOÀNG THANH