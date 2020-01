Liverpool chờ ngày vô địch sớm

Khép lại vòng 23 Ngoại hạng Anh, Liverpool đã bỏ xa đội xếp thứ 2 Man City tới 16 điểm và còn trong tay 1 trận chưa đấu. Có lẽ, đã đến lúc “Lữ đoàn đỏ” mơ về chức vô địch sớm...

Liverpool đang băng băng về đích.

LIVERPOOL ĐƠN GIẢN LÀ KHÔNG THỂ CẢN

Trận cầu tâm điểm ở vòng 23 dĩ nhiên được đổ dồn về Anfield, nơi Liverpool chạm trán Manchester United (M.U) tại trận derby nước Anh. Có nhiều lý do để háo hức chờ đợi màn so tài này, từ mối thâm thù của hai đội cho đến một niềm tin có phần mông lung rằng Quỷ đỏ có thể làm điều gì đó để cản bước tiến của Liverpool, giống như cái cách mà họ đã thực hiện ở trận lượt đi tại Old Trafford hồi tháng 10 năm ngoái.

Thế nhưng, sau 90 phút bóng lăn, chẳng có bất kỳ cú sốc nào xảy ra khi M.U nhận thất bại 0-2 trước Liverpool sau các pha làm bàn của Virgil van Dijk và Mohamed Salah. Trong ngày thiếu “họng pháo” chủ lực là Marcus Rashford, M.U thực tế đã thi đấu đầy cố gắng song Liverpool đơn giản là không thể cản thời điểm hiện tại. Đoàn quân của HLV Juergen Klopp phòng ngự chắc chắn, tấn công sắc sảo nên việc họ bỏ túi 2 bàn thắng là điều hoàn toàn xứng đáng.

Về phần cá nhân Salah, tiền đạo người Ai Cập cuối cùng đã giải được cơn khát xé lưới M.U kể từ khi cập bến Liverpool. Quan trọng hơn cả, pha lập công của cựu ngôi sao Roma giúp Lữ đoàn đỏ sở hữu 3 điểm để tiến thêm một bước dài tới chức vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử CLB.

Với 16 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2, Man City cùng 1 trận chưa đấu, Liverpool có lý do để mơ mộng về việc đăng quang sớm. Xa hơn, phong độ hủy diệt lúc này khiến Liverpool hoàn toàn đủ khả năng tái lập thành tích bất bại giống Arsenal mùa 2003-2004.

CUỘC CHIẾN TOP 4 CĂNG NHƯ DÂY ĐÀN

Ngoại trừ Liverpool một mình một ngựa, ba suất còn lại dự Champions League 2020-2021 đang trở nên vô cùng cam go. Nguyên nhân là bởi lần lượt Man City, Leicester rồi Chelsea thi nhau ngã ngựa, qua đó tạo điều kiện cho các đội xếp dưới thu hẹp cách biệt về điểm số.

Ở vòng 23 này, Man City chỉ có trận hòa thất vọng 2-2 trước Crystal Palace trên sân nhà, trong khi Leicester và Chelsea thậm chí còn tệ hơn, lần lượt thua Burnley 1-2 cùng Newcastle 0-1. May cho họ là M.U cũng gục ngã dưới tay Liverpool nên vị trí trong Top 4 vẫn an toàn.

Dù vậy, cách biệt lúc này là không quá lớn. M.U hiện đứng thứ 5 với 34 điểm, chỉ còn kém đội xếp thứ 4 Chelsea 5 điểm. Không chỉ có M.U, sự trỗi dậy của Wolves cũng khiến cuộc chiến ở Top 4 ngày càng trở nên khó lường hơn. Rõ ràng, khi phần còn lại của mùa giải còn khá dài, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào...

TOTTENHAM LÂM VÀO KHỦNG HOẢNG, ARSENAL CÒN NHIỀU VẤN ĐỀ

Có gì đó lạ lẫm khi cuộc đua vào Top 4 mùa này đang chứng kiến sự hụt hơi của hai đội bóng Bắc London, đó là Tottenham và Arsenal.

Về phần Tottenham, đoàn quân của HLV Jose Mourinho đã trải qua 4 trận liên tiếp chỉ hòa và thua tại Premier League mùa này. Việc thiếu vắng trung phong chủ lực Harry Kane vì chấn thương cộng thêm hàng thủ lỏng lẻo là nguyên nhân khiến Spurs lao đao.

Trong khi đó, Arsenal của tân HLV Mikel Arteta cũng còn đó vô số vấn đề. Pháo thủ mới trải qua trận hòa Sheffield 1-1 ngay tại Emirates và đây là trận thứ 2 liên tiếp họ không thể bảo toàn chiến thắng dù vượt lên dẫn bàn (trước đó hòa Crystal Palace cũng với tỷ số 1-1).

Với những gì đang diễn ra, Tottenham và Arsenal còn rất nhiều việc phải làm, đồng thời cần nỗ lực 200% nhằm tìm kiếm cơ hội dự cúp châu Âu mùa tới. Có lẽ, việc đoạt vé dự Europa League 2020-2021 đã là một thành công với 1 trong 2 CLB này, chứ chưa mơ gì tới Champions League.

THƯ KỲ