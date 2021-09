Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc chuyến tham dự Phiên thảo luận Đại Hội đồng Liên hợp quốc

Đúng 21h tối 25/9, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Nội Bài (thủ đô Hà Nội), kết thúc tốt đẹp các chương trình tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại Hội đồng Liên hợp quốc Khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Mỹ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu với các đại biểu lô hàng 1,05 triệu liều vắc xin Abdala của Cuba chuyển về Việt Nam theo chuyên cơ của Chủ tịch nước.

Đặc biệt, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn kết thúc hành trình cả chuyến công tác từ Cuba sang Hoa Kỳ vận chuyển 1,05 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 và trang thiết bị y tế trị giá hàng triệu USD về Việt Nam, kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân trong nước.

Không chỉ làm nổi bật vai trò, vị thế của Việt Nam tại sự kiện đa phương lớn nhất hành tinh, chuyến tham dự hội nghị tại Liên hợp quốc lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục mang lại thành tựu trọn vẹn từ ngoại giao đa phương, song phương, ngoại giao vắc xin đến xúc tiến đầu tư. Đáng chú ý, chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhu cầu hợp tác quốc tế về phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội ngày càng cấp thiết, đặt ra nhiều thách thức lớn cần giải quyết.

Trong bài phát biểu của mình tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại Hội đồng Liên hợp quốc Khoá 76 - sự kiện tâm điểm của chuyến công du, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vấn đề cấp bách nhất hiện nay là cần kiểm soát đại dịch COVID-19 thông qua hợp tác quốc tế.

Chủ tịch nước nêu rõ: “Thế giới chưa thể an toàn khi còn có bất cứ người dân hay quốc gia nào chưa an toàn trước đại dịch. Việt Nam cảm ơn và đánh giá cao vai trò của các tổ chức Liên hợp quốc và các cơ chế đa phương, nhất là COVAX trong thúc đẩy tiếp cận công bằng vắc xin và thuốc điều trị COVID-19. Để sớm đẩy lùi COVID-19, cần tăng cường hợp tác và đoàn kết trên tinh thần trách nhiệm và sẻ chia, nhất là ưu tiên cung cấp vắc xin cho người dân những nước có tỷ lệ tiêm chủng còn thấp, tạo điều kiện để các nước đang phát triển hợp tác sản xuất và tham gia chuỗi cung ứng vắc xin”.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, những nỗ lực này sẽ không thể mang lại kết quả nếu không có môi trường hoà bình, an ninh, ổn định ở mỗi quốc gia, khu vực và thế giới. Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam và các nước thành viên ASEAN đang nỗ lực tăng cường vai trò trung tâm của hiệp hội trong duy trì hòa bình, an ninh và thịnh vượng tại Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương; chia sẻ tiếng nói chung của cộng đồng quốc tế về tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Ngay sau phát biểu của Chủ tịch nước, các bạn bè quốc tế đã đến gặp gỡ và chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bày tỏ chia sẻ và đánh giá cao bài phát biểu. Cũng tại trụ sở Liên hợp quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an về biến đổi khí hậu; Hội nghị Trực tuyến Thượng đỉnh Toàn cầu về COVID-19 do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris chủ trì. Chủ tịch nước cũng gửi thông điệp tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên hợp quốc về hệ thống lương thực.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành nhiều thời gian cho công tác xúc tiến thương mại, đầu tư qua khoảng 20 cuộc gặp, trao đổi với gần 50 tập đoàn hàng đầu thế giới và chứng kiến các lễ ký kết, trao đổi hợp tác giữa các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp trong nước triển khai các dự án đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có cuộc gặp mặt xúc động với kiều bào Việt Nam tại Hoa Kỳ. Dành thời gian lắng nghe, giải đáp các ý kiến của bà con, Chủ tịch nước khẳng định, cộng đồng người Việt ở nước ngoài là “bộ phận không thể tách rời” của cộng đồng dân tộc Việt Nam và là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước mong muốn ngày càng có nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực của bà con hướng về cội nguồn. Ngày càng nhiều con em các gia đình Việt kiều, thanh niên, sinh viên kiều bào đem những kiến thức, hiểu biết và nhiệt huyết của sức trẻ về góp phần xây dựng quê hương, qua đó phát huy sức mạnh của toàn dân tộc đóng góp vào công cuộc xây dựng một đất nước Việt Nam phồn thịnh và hòa bình.

QUANG VŨ