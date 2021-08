Thế giới ghi nhận trên 600.000 ca bệnh COVID-19 và 9.594 ca tử vong

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 18/8 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 209.285.952 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 4.392.940 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 605.401 và 9.594 ca tử vong mới.

Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tới nhà xác bệnh viện Thammasat ở tỉnh Pathum Thani, Thái Lan ngày 4/8/2021.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 187.595.640 người, 17.297.372 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 107.715 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Mỹ dẫn đầu thế giới với 102.999 ca mới; tiếp theo là Iran (50.228 ca) và Nga (37.197 ca); Indonesia dẫn đầu về số ca tử vong mới với 1.180 người chết, tiếp theo là Brazil (816 ca) và Nga (806 ca). Số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 37.848.622 người, trong đó có 639.750 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 32.285.101 ca nhiễm, bao gồm 432.552 ca tử vong. Brazil xếp thứ ba với 20.416.183 ca bệnh và 570.598 ca tử vong.

Thái Lan ngày 17/8 đã ghi nhận thêm 239 ca tử vong do COVID-19, mức trong ngày cao nhất kể từ trước tới nay tại nước này, nâng tổng số ca tử vong do dịch bệnh lên 7.973 ca. Nước này cũng ghi nhận thêm 20.128 ca mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân lên 948.442 người. Mặc dù số ca mắc mới vẫn trên 20.000 ca/ngày, nhưng 4 ngày liên tiếp vừa qua, số ca mắc mới duy trì đà giảm, làm dấy lên hy vọng rằng các biện pháp phong toả từng phần như hạn chế đi lại, đóng cửa các trung tâm mua sắm và áp đặt các lệnh giới nghiêm vào ban ngày và ban đêm tại những vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh có thể kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh.

Philippines ghi nhận thêm 10.035 ca mắc mới và 96 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca bệnh ở quốc gia Đông Nam Á này lên 1.765.675 ca, trong đó có 30.462 ca tử vong. Theo Thứ trưởng Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire, số ca mắc mới trung bình hằng ngày ở nước này đã lên tới gần 13.000 ca từ ngày 10-16/8.

Trong 24 giờ qua, Campuchia ghi nhận thêm 14 ca tử vong và 556 ca mắc COVID-19, gồm 167 ca nhập cảnh và 389 ca lây nhiễm cộng đồng. Như vậy tính hết ngày 17/8, Campuchia phát hiện tổng cộng 86.597 ca mắc COVID-19, trong đó 81.918 người đã khỏi bệnh và 1.718 người tử vong. Bộ Y tế Campuchia thông báo có thêm 15 tỉnh của nước này ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn dịch lây lan, gồm: Thủ đô Phnom Penh và các tỉnh Preah Sihanouk, Kandal, Prey Veng, Siem Reap, Svay Rieng và Banteay Meanchey.

Tình hình dịch COVID-19 tại Indonesia có dấu hiệu cải thiện khi Phó thống đốc Jakarta Ahmad Riza Patria ngày 16/8 cho biết tỷ lệ sử dụng giường bệnh tại bệnh viện được chỉ định chữa trị bệnh nhân mắc COVID-19 ở thủ đô của Indonesia hiện chỉ ở mức 27%, giảm 6% so với ngày 13/8. Ngoài ra, tỷ lệ sử dụng phòng điều trị đặc biệt (ICU) tại Jakarta cũng chỉ còn 51%, giảm 8% so với ngày 13/8. Tính đến ngày 16/8, thủ đô Jakarta ghi nhận tổng cộng 840.955 ca mắc COVID-19, trong đó 818.672 ca đã bình phục và 13.078 ca tử vong. Jakarta đã tiêm mũi vaccine đầu tiên ngừa COVID-19 cho hơn 9 triệu người, đạt 101,4% mục tiêu và tiêm mũi thứ 2 cho hơn 4,3 triệu người, đạt 48,2%. Ngày 16/8 thủ đô của Indonesia chỉ ghi nhận 513 ca mắc mới và 28 ca tử vong do COVID-19, thấp hơn rất nhiều so với đỉnh điểm hồi tháng 7.

THU HẰNG