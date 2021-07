Mỹ duy trì các hạn chế nhập cảnh do số ca nhiễm biến thể Delta tăng

Ngày 27/7, Nhà Trắng quyết định duy trì các hạn chế đi lại do dịch bệnh COVID-19 khi số ca mắc tại nước này gia tăng do biến thể Delta.

Nhân viên y tế làm việc tại một điểm xét nghiệm ở New York, Mỹ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, chính quyền Mỹ quyết định duy trì các hạn chế đi lại hiện nay do sự lây lan rộng của biến thể Delta tại nước này cũng như trên toàn thế giới và sự gia tăng các ca mắc COVID-19 gần đây ở Mỹ “có thể sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới”. Quan chức này cũng nhấn mạnh quá trình mở cửa trở lại dựa trên hướng dẫn khoa học và sức khỏe cộng đồng.

Theo khuyến cáo mới nhất, Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC) Mỹ kêu gọi người dân tránh đến Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, vốn là 2 điểm đến nổi tiếng của du khách Mỹ, do số ca mắc COVID-19 gia tăng.

Mỹ cũng ban hành hướng dẫn đi lại tương tự đối với những người muốn đến CH Cyprus, 1 tuần sau khi đưa ra khuyến cáo hạn chế đến Vương quốc Anh, điểm du lịch quốc tế hàng đầu đối với người Mỹ sau Mexico và Canada trong năm 2019.

Do đại dịch COVID-19, Mỹ đã hạn chế đi lại tới các nước Liên minh châu Âu (EU), Anh, Trung Quốc, Iran, Brazil, Ấn Độ và nhiều nước khác. Hoạt động du lịch từ nước ngoài tới Mỹ đã tạm dừng trong khi các hạn chế đi lại để phòng COVID-19 vẫn được áp dụng.

Các hạn chế này cũng bao gồm việc cấm người di cư xin tị nạn và ngăn cản người nước ngoài đến thăm gia đình.

Nhà Trắng nhiều lần nhấn mạnh bất kỳ quyết định nào về việc mở cửa trở lại hoạt động đi lại quốc tế sẽ theo hướng dẫn của các chuyên gia y tế và sức khỏe cộng đồng.

Truyền thông Mỹ cho biết, chính quyền của Tổng thống Joe Biden chịu áp lực ngày càng lớn từ ngành vận tải và các quốc gia đồng minh trong việc dỡ bỏ các hạn chế do đại dịch COVID-19 đối với những người muốn đến Mỹ.

Các quan chức hàng đầu trong chính quyền đã thành lập các nhóm công tác liên ngành vào tháng trước với EU, Anh, Canada và Mexico để xem xét cách thức và thời điểm dỡ bỏ các hạn chế đi lại và kiểm soát biên giới.

Các nhóm này do đội phản ứng COVID-19 của Nhà Trắng và Hội đồng An ninh quốc gia, bao gồm đại diện của CDC Mỹ cùng với các quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh, Bộ An ninh nội địa và Bộ Giao thông vận tải Mỹ giám sát.

Chính quyền của Tổng thống Biden gần đây đã gia hạn các hạn chế đi lại không cấp thiết tại khu vực biên giới phía Bắc và phía Nam của Mỹ cho đến ngày 21/8.

Mỹ đã hạn chế việc đi lại không cấp thiết dọc theo cả hai tuyến biên giới kể từ khi đại dịch bùng phát và gia hạn các hạn chế đó hàng tháng.

Những hạn chế này không áp dụng cho thương mại xuyên biên giới, công dân Mỹ và thường trú nhân hợp pháp cũng như những người đi lại vì mục đích y tế hoặc đi học.

NGUYỄN HẰNG