Ai Cập xây dựng thủ đô hành chính mới

Kênh Al Jazeera ngày 5/7 đưa tin thủ đô hành chính mới của Ai Cập nằm tại địa điểm cách Cairo 45 km về phía Đông. Chi phí dành ra để xây dựng thủ đô hành chính mới này là khoảng 40 tỷ USD.

Nhiều cơ quan công quyền và đại sứ quán tập trung quang Quảng trường Tahrir tại trung tâm Cairo đã gây “tắc nghẽn” thủ đô Ai Cập bởi nhiều con phố xung quang đều bị phong tỏa đảm bảo an ninh cho những tòa nhà này. Do vậy việc di chuyển trong Cairo sẽ không đơn giản. Ngoài ra, dân số thủ đô Ai Cập với 22 triệu người dự kiến đến năm 2050 sẽ tăng gấp đôi.

Do vậy, việc hình thành thủ đô hành chính mới dành cho các tòa nhà chức năng của chính phủ, đại sứ quán, quốc hội, 30 bộ ngành, dinh thự Tổng thống và 6,5 triệu người là cần thiết.

Chính phủ Ai Cập cũng cam kết dành 15m2 khoảng không xanh cho mỗi người dân sinh sống tại thủ đô mới này. Bên cạnh đó, trung tâm thủ đô hành chính mới là một con “sông xanh”-kết hợp của nước và cây trồng với diện tích gấp đôi Công viên trung tâm của New York (Mỹ). Do đó, dự án thủ đô hành chính mới cũng coi là nỗ lực để khiến Ai Cập “xanh hơn”.

Việc xây dựng thành phố mới không chỉ cần vốn mà còn lượng nguyên vật liệu khổng lồ như xi măng, gạch, thiết bị điện, an ninh và đặc biệt là nhân lực. Do vậy, dự án này được coi là cơ hội để tạo việc làm cần thiết và tái thiết lại các ngành công nghiệp then chốt của Ai Cập, trong đó có xây dựng.

