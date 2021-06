Lạm phát ở Eurozone đạt ngưỡng mục tiêu trong 3 năm qua

Số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 1/6 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng - thước đo lạm phát ở Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) - đã lần đầu tiên chạm ngưỡng mục tiêu mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đề ra kể từ năm 2018.

Theo Eurostat, trong tháng 5 vừa qua, tỷ lệ lạm phát tại 19 quốc gia thành viên Eurozone đạt 2%, tăng so với mức 1,6% hồi tháng trước và vượt mức 1,9% theo dự đoán của giới phân tích. Lạm phát tăng chủ yếu do giá năng lượng tăng tới 13,1% so với mức 10,4% trong tháng 4. Chi phí ngành dịch vụ cũng tăng lên mức 1,1%, tăng 0,2% so với tháng 4.

Lạm phát ở mức 2% phù hợp với mục tiêu mà ECB đề ra nhằm duy trì giá cả ổn định trong Eurozone. Trong hai tháng đầu năm, tỷ lệ lạm phát tại khu vực này chỉ là 0,9%, nhưng sau đó duy trì đà tăng lần lượt lên mức 1,3% và 1,6% trong tháng 3 và tháng 4.

Tuy nhiên, một số nhà hoạch định chính sách của ECB, cùng với Chủ tịch Christine Lagarde, đã ngụ ý rằng xu hướng lạm phát gia tăng chỉ là hiện tượng tạm thời và dự báo xu hướng này sẽ biến mất trong 12 tháng tới. Họ lập luận rằng điều này cho thấy chính sách tiền tệ siêu nới lỏng của ECB vẫn còn phù hợp.

PHƯƠNG OANH