Mỹ dành nhiều ưu đãi cho người đã tiêm vắc xin

Trước thực tế nhiều người vẫn do dự tiêm vắc xin ngừa COVID-19, giới chức Mỹ đã phát động nhiều chương trình để khuyến khích người dân tiêm chủng, từ miễn phí bia, bánh ngọt, vé xem bóng rổ đến mở thưởng xổ số hàng triệu USD.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân tại Virginia (Mỹ) ngày 13/5.

Thậm chí tại bang Florida, một công ty chuyên quảng bá sự kiện âm nhạc gần đây còn tung “chiêu” mới, giảm giá vé “kịch sàn” cho người đã tiêm vắc xin. Theo đó, người hâm mộ các nhóm nhạc Teenage BottleRocket, MakeWar và Rutterkin có thể tham gia đại hội nhạc rock ngày 26/6 tới ở thành phố biển Saint Petersburg với giá vé ưu đãi chỉ 18 USD nếu họ cung cấp giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đủ liều. Với những người chưa tiêm vắc xin, họ phải mua vé với giá 999,99 USD.

Chiến dịch tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ở Mỹ đã chậm lại kể từ giữa tháng 4 vừa qua, khiến một số cơ sở tiêm chủng phải đóng cửa. Để khuyến khích người dân tiêm vắc xin, bang Ohio đã mạnh tay chi hàng triệu USD thưởng cho những người đã tiêm phòng. Hình thức trao thưởng là quay thưởng may mắn, với mỗi lá phiếu may mắn có giá trị 1 triệu USD. Chương trình được thực hiện trong 5 tuần với cư dân từ 18 trở lên đã tiêm ít nhất một mũi vắc xin ngừa COVID-19.

Trước đó, giới chức Mỹ cùng nhiều công ty đã đưa ra một loạt sáng kiến như miễn phí bia, bánh ngọt, vé xem bóng rổ hay tặng trái phiếu.

Tại New Jersey, Thống đốc Phil Murphy phát động chương trình “Một mũi tiêm, một cốc bia” dành cho bất cứ người dân nào từ 21 tuổi trở lên của bang đã tiêm ít nhất một mũi vắc xin COVID-19 trong tháng 5.

Bang Connecticut và Washington cũng có một chương trình tương tự, trong đó người dân đã tiêm ít nhất một liều vắc xin sẽ được nhận đồ uống miễn phí. Trong khi đó, bang New York tặng vé xem các trận bóng rổ của hai đội New York Yankees và the New York Mets tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ cho những người đi tiêm. Bang Maryland cũng hứa tặng cho những người đi tiêm chủng 100 USD dưới hình thức trái phiếu.

PHAN AN