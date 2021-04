Indonesia sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân tàu ngầm bị chìm

Ngày 26/4, truyền thông Indonesia cho biết Quân đội nước này sẽ không vội vàng đưa ra kết luận về nguyên nhân khiến tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Hải quân bị chìm 838 mét dưới đáy eo biển Bali.

Tàu của lực lượng cứu hộ Indonesia tham gia tìm kiếm tàu ngầm KRI Nanggala-402 bị chìm trên vùng biển ngoài khơi đảo Bali, ngày 25/4/2021.

Tờ Tempo dẫn lời Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia, Đô đốc Yudo Margono cho hay: “Chúng tôi sẽ chờ cuộc điều tra liên quan đến nguyên nhân vụ tàu ngầm bị chìm”. Theo Đô đốc Yudo, cuộc điều tra trên chỉ có thể được tiến hành sau khi xác tàu ngầm được trục vớt thành công và đưa vào đất liền. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng do độ sâu của xác tàu đắm gây rủi ro rất cao cho nhóm tìm kiếm. Tuy nhiên, ông Yudo đảm bảo rằng tàu KRI Nanggala 402 không bị chìm do lỗi của con người vì thiết bị của tàu ngầm vẫn ở tình trạng nguyên sơ trước khi tham gia cuộc diễn tập phóng ngư lôi và các quy trình chính xác đã được tuân thủ. Ông khẳng định: “Chúng tôi đã đánh giá từ đầu vụ việc và chắc chắn tin rằng điều này không phải là do lỗi của con người mà là do các khía cạnh tự nhiên”.

Cùng ngày, thành viên Ủy ban I (giám sát đối ngoại, tình báo và quân sự) thuộc hạ viện Indonesia, ông TB Hasanuddin nghi ngờ rằng tàu ngầm KRI Nanggala 402 bị chìm do quá trình sửa chữa vào năm 2012 không thành công. Ông tiết lộ rằng chiếc tàu ngầm trên đã được sửa chữa, nâng cấp vào năm 2012 với ngân sách khoảng 75 triệu USD. Không chỉ thay thế phụ tùng, con tàu còn được thay đổi về cấu trúc, nhất là ở hệ thống phóng ngư lôi. Cũng trong năm 2012, tàu KRI Nanggala 402 đã tiến hành thử nghiệm bắn ngư lôi song thất bại. Sự cố này đã khiến 3 quân nhân thiệt mạng. Tiếp đó, con tàu được một đội đến từ Hàn Quốc sửa chữa.

Hạ nghị sĩ Hasanuddin yêu cầu Quân đội và Hải quân Indonesia ngừng sử dụng các tàu ngầm cùng loại, như tàu ngầm KRI Cakra 401, để tránh gây thêm thương vong cho các binh sỹ. Ngoài ra, ông Hasanuddin cũng yêu cầu làm rõ việc thủy thủ đoàn 53 người của tàu KRI Nanggala 402 vượt quá khả năng tối đa là 38 người.

Ông cho biết cũng nhận được thông tin rằng khi lặn, con tàu được cho là không mang đủ dưỡng khí dự phòng song vẫn được lệnh khởi hành.

HẠNH NGUYÊN