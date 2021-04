Chủ vận hành tàu Ever Given tính tháo dỡ 18.000 container đang bị giữ trên kênh Suez

Tờ Wall Street Journal ngày 18/4 dẫn nguồn thạo tin cho biết, Evergreen Marine, hãng vận hành tàu Ever Given, đang xem xét dỡ và sang mạn hàng nghìn container để chuyển hàng hóa đến các điểm đến, trong bối cảnh một tòa án Ai Cập mới đây đã đồng ý phong tỏa tàu hàng này để xử lý yêu cầu đòi bồi thường.

Nguồn tin ẩn danh cho biết, các khách hàng đang yêu cầu phải sớm nhận được hàng hóa, buộc Evergreen Marine phải tính đến thảo luận khả năng đưa hàng bị giữ trên tàu tới các đầu mối mua hàng ở châu Âu. Tháo dỡ hàng là nhiệm vụ không hề dễ dàng, nhưng có thể vẫn buộc phải làm, thậm chí buộc phải tháo dỡ toàn bộ để tìm kiếm đúng nguồn hàng theo địa chỉ. Nhiều container có thể được đưa lên các tàu khác và tiếp tục hành trình tới châu Âu.

Việc dỡ hàng khỏi tàu Ever Given và chuyển sang tàu khác gặp một số thách thức kĩ thuật, hậu cần. Để thực hiện được điều này, nhiều khả năng tàu Ever Given sẽ phải di chuyển từ điểm neo đậu hiện ở Hồ Great Bitter tới cảng Said gần đó. Việc tháo dỡ cũng sẽ vấp phải những rào cản, khó khăn về pháp lý, chi phí khác, chủ yếu là giữa hãng tàu với khách hàng gửi hàng.

Evergreen Marine cho biết đang xem xét lệnh giữ tàu của tòa án Ai Cập, tính toán đề xuất “tàu và hàng hóa trên tàu được xử lý riêng biệt”. Trước đó, Shoei Kisen Kaisha, công ty Nhật Bản sở hữu tàu Ever Given, đã đâm đơn kiện Evergreen Marine ra một tòa án ở London.

Đơn kiện kêu gọi các công ty có hàng hóa trên Ever Given chia sẻ rủi ro và chi phí liên quan đến việc giải tỏa con tàu, nhưng quy cho Evergreen Marine trách nhiệm đền bù cho tất cả những người yêu cầu bồi thường hoặc có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Sau 6 ngày mắc cạn trên kênh đào Suez, tàu Ever Given đã được giải cứu thành công hôm 30/3. Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) của Ai Cập sau đó đã khởi kiện Shoei Kisen Kaisha ra một tòa án của nước này, đòi khoản bồi thường khoảng 916 triệu USD cho chi phí giải cứu và các tổn thất khác do sự cố tàu mắc cạn gây ra. Trong thời gian chờ đợi giải quyết, SCA yêu cầu tòa án phong tỏa tàu Ever Given. Hiện có khoảng 18.000 container đang kẹt lại trên tàu.

