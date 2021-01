Chưa đến 0,1% người tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer tại Israel mắc COVID-19

Bộ Y tế Israel thông báo, trong tổng số 715.427 người được tiêm xong 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech, chỉ có 317 người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh, tương đương với 0,04%. Trong số các bệnh nhân này cũng chỉ có 16 người xuất hiện các triệu chứng nặng và phải nhập viện.

Vắc xin do hãng dược Pfizer nghiên cứu và sản xuất.

Hiện vẫn chưa thể so sánh hiệu quả của tiêm vắc xin tại nước này với hiệu quả do hãng dược phẩm Pfizer công bố khi thử nghiệm, do thời gian theo dõi chưa đủ dài. Tuy nhiên, đã có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm được tiêm vắc xin và nhóm chưa được tiêm. Ngoài ra, mặc dù chưa thể khẳng định cụ thể về nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi tiêm đủ 2 liều, nhưng nguy cơ này đã được giảm đáng kể.

Các bệnh viện ở Israel đang theo dõi những bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nặng sau khi tiêm đủ 2 liều vắc xin, để đánh giá xem họ có sức đề kháng tốt hơn so với các bệnh nhân chưa tiêm hay không, hoặc có thể họ đã bị nhiễm biến thể của virus.

Hiện Israel ghi nhận 1.156 bệnh nhân COVID-19 nặng đang phải điều trị trong bệnh viện, gồm 322 người dưới 60 tuổi và 83% chưa được tiêm vắcxin. Tính đến ngày 31/1, Israel có gần 634.000 người nhiễm COVID-19. Quốc gia này cũng đã tiêm phòng được trên 2,96 triệu dân.

Trong khi đó, Nga và Iran ký thỏa thuận cùng sản xuất vắc xin Sputnik V của Nga. Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết, Tehran và Moscow đã ký một thỏa thuận về hoạt động chuyển giao vắc xin ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga, theo đó lô hàng đầu tiên dự kiến được chuyển tới nước CH Hồi giáo vào tuần tới.

DUY TRINH (Vietnam+)