Biến thể của virus SARS-CoV-2 từ Anh xuất hiện tại 60 nước và lãnh thổ

Ngày 20/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc tại Anh đã được phát hiện tại ít nhất 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi biến thể mới của virus từ Nam Phi đã xuất hiện tại 23 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới trung tâm y tế ở New York, Mỹ, ngày 8/1/2021.

Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh được phát hiện lần đầu vào giữa tháng 12/2020. WHO cho rằng biến thể này có khả năng lây nhiễm cao hơn 50 - 70% so với chủng virus ban đầu dù không gây ra tỷ lệ tử vong cao hơn. Tuy nhiên, hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) và đối tác BioNTech (Đức) khẳng định vaccine của họ vẫn hiệu quả trong phòng ngừa biến thể được phát hiện tại Anh.

Trong khi đó, biến thể mới tại Nam Phi được phát hiện lần đầu từ tháng 8/2020 và được chuyên gia y tế đánh giá là nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 và tử vong tại Nam Phi tăng vọt trong những tháng gần đây, đặc biệt tại khu vực phía Nam bao gồm 2 tỉnh duyên hải Eastern Cape và Western Cape, nơi có thành phố du lịch mang tính biểu tượng toàn cầu là Cape Town.

Trong khi các biến thể mới của virus khiến thế giới gia tăng lo ngại, số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu đã vượt quá 2.055.000 người. Theo báo cáo cập nhật hằng tuần về dịch bệnh, WHO cho biết số ca tử vong mới do COVID-19 tăng lên mức cao chưa từng thấy với 93.000 ca trong 7 ngày trước, trong khi có 4,7 triệu ca mắc mới.

NGUYỄN HẰNG (TTXVN)