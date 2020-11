Viên kim cương hồng quý hiếm được bán với giá 26,6 triệu USD

Viên kim cương hồng hiếm có mang tên “The Spirit of the Rose” (Linh hồn Hoa hồng) đã được bán với mức giá 26,6 triệu USD trong phiên đấu giá trực tuyến ngày 11/11 của nhà đấu giá Sotheby’s tại Geneva (Thụy Sĩ).

Viên kim cương hồng “The Spirit of the Rose”.

“The Spirit of the Rose” được chế tác từ khối kim cương màu lớn nhất từ trước tới nay, được phát hiện ở Nga. Viên kim cương được mài hình oval, đẹp không tì vết và nặng 14,83 carat đã về tay chủ nhân mới chỉ sau vài phút được rao bán.

Mức giá dành cho kiệt tác này cũng đã lập kỷ lục về giá trị của một viên kim cương màu hồng tím trong lịch sử đấu giá. Nhà Sotheby’s đánh giá viên kim cương là “một kỳ quan của tự nhiên”, đồng thời nhấn mạnh rằng giá trị của kim cương hồng đang có xu hướng tăng lên do chúng ngày càng trở nên hiếm hơn.

“Spirit of the Rose” được mài từ khối kim cương màu 27,85 carat, do Công ty khai thác kim cương Alrosa tìm thấy năm 2017 tại Cộng hòa Sakha của Nga, ở Đông Bắc Siberia. Các chuyên gia đã mất khoảng một năm làm việc miệt mài để có thể cho ra đời viên kim cương này mà vẫn giữ nguyên được màu hồng tuyệt đẹp.

Kim cương hồng là loại đá quý hiếm nhất và có nhu cầu nhiều nhất trên thị trường thế giới. Kỷ lục thế giới về giá trị của một viên kim cương hồng bắt đầu được thống kê từ năm 2017, khi viên đá CTF Star Pink được bán ở Hong Kong (Trung Quốc) với giá 71,2 triệu USD.

Theo Sotheby’s, có tới 5 trong số 10 viên kim cương đắt nhất từng được giao dịch trên thế giới là kim cương hồng và toàn bộ những giao dịch này được thực hiện trong vòng một thập kỷ qua.

