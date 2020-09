Bế mạc Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41

Trưa 10/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 41 - AIPA 41 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc theo hình thức trực tuyến.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu tại Lễ bế mạc.

Đại hội đồng AIPA 41 có chủ đề “Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 chủ trì Lễ bế mạc.

Chủ tịch AIPA 41 cho biết, AIPA 41 đã hoàn thành 6 phiên họp, trao đổi thẳng thắn, bổ ích về những vấn đề chung của ASEAN và AIPA. Đại hội đồng AIPA 41 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung đã đề ra trong Chương trình nghị sự. Cùng với những kết quả đã đạt được của những Đại hội đồng trước đây, Đại hội đồng AIPA 41 là bước tiến quan trọng tiếp theo để AIPA tiếp tục thực hiện tôn chỉ, mục đích cao cả của mình, đó là thúc đẩy đoàn kết, hiểu biết, hợp tác, quan hệ chặt chẽ giữa các Nghị viện các nước thành viên ASEAN và đồng hành cùng Chính phủ các nước ASEAN trong tiến trình xây dựng một Cộng đồng vì hòa bình, ổn định và lợi ích của mọi người dân.

Đại hội đồng nhận thức rằng tình hình chính trị, an ninh trên thế giới và khu vực có những chuyển biến phức tạp, nhanh chóng. Các quốc gia phải đối mặt với những vấn đề an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, cùng đại dịch COVID-19 là những thách thức cho quá trình phát triển của mỗi quốc gia. Đặt ra yêu cầu cấp bách của AIPA là phải tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, phát triển ngoại giao nghị viện, tuân thủ các nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế, của Hiến chương LHQ, Hiến chương ASEAN, để cùng nhau xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, của người dân, vì người dân, lấy người dân làm trung tâm, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không có hành vi gây phương hại tới môi trường hòa bình và ổn định trên mọi phương diện.

Về kinh tế, AIPA 41 đã nêu cao quyết tâm trong việc phối hợp hài hòa hóa pháp luật, chính sách về kinh tế, thương mại nhằm khôi phục các hoạt động kinh tế, du lịch sau đại dịch COVID-19, đồng thời sẵn sàng ủng hộ ASEAN ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện RCEP trong năm 2020; hoan nghênh việc thành lập Quỹ ứng phó đại dịch COVID-19 của ASEAN; đề nghị Chính phủ các nước tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động thương mại và phát triển chuỗi giá trị nông sản, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, thúc đẩy hợp tác tiểu vùng, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn và sử dụng năng lượng tái tạo vì sự phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, AIPA 41 cũng nêu cao việc tăng cường năng lực giám sát thực thi các cam kết quốc tế, khu vực về thương mại, đầu tư và coi đây là những công cụ trọng yếu thúc đẩy hội nhập toàn diện của Cộng đồng ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài. Chúng ta cam kết cùng nhau hỗ trợ phát triển nền tảng số, kết nối số có tính đến bảo đảm an ninh số; cùng nhau nâng cao tay nghề, kỹ năng và sự hiểu biết nhằm tận dụng các cơ hội do Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại.

Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, phụ nữ và thanh niên, Đại hội đồng AIPA 41 đã cho thấy tinh thần chủ động thích ứng, thông qua những sáng kiến quan trọng trong hợp tác nghị viện ASEAN, như: thúc đẩy hợp tác pháp luật về phòng, chống ma túy; đặc biệt quan hệ đối tác nghị viện về hợp tác văn hóa, giáo dục vì sự phát triển bền vững được nâng tầm cao mới cho thấy tầm nhìn dài hạn của các nghị sĩ, biến lời nói thành hành động, nâng cao nhận thức toàn xã hội về vấn đề giáo dục, bởi giáo dục là chìa khóa đầu tiên mở ra nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển kinh tế-xã hội.

Các đại biểu khẳng định sự cần thiết phải đẩy mạnh đối thoại và hành động chung nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Nhấn mạnh tinh thần hữu nghị, đoàn kết, hợp tác của AIPA tiếp tục soi sáng cho AIPA, Chủ tịch AIPA 2020 Nguyễn Thị Kim Ngân Ngân chúc mừng Brunei Darussalam đảm nhận chức Chủ tịch AIPA năm 2021 tới Ngài Pehin Dato Abdul Rahman Taib, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam. Dịp này, AIPA đã kết nạp Nghị viện Na Uy và Nghị viện Maroc là quan sát viên của AIPA.

