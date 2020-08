* Viện An sinh Xã hội quốc gia Italy (INPS) ngày 27/8 cho biết trong 5 tháng đầu năm 2020 nước này mất hơn 700.000 việc làm trong khu vực tư nhân so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

* Tập đoàn bán lẻ Walmart của Mỹ ngày 27/8 cho biết đã bắt tay với Microsoft để mua TikTok, ứng dụng chia sẻ video của Trung Quốc mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang buộc các công ty của nước này phải dừng giao dịch. Walmart tin tưởng sẽ đáp ứng được cả những kỳ vọng của người dùng TikTok tại Mỹ và giải quyết các mối quan ngại của các nhà chức trách Mỹ.

* Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba thông báo trong bối cảnh diễn ra các cuộc biểu tình ở Belarus, Kiev quyết định tạm đình chỉ mọi liên lạc với Minsk. Ukraine đang theo dõi diễn biến tình hình ở nước láng giềng và Kiev sẽ nối lại ngay việc liên lạc với Belarus sau khi nhận thấy “điều này không gây tổn hại cho Ukraine”.