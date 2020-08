* Từ ngày 17-31/8, cuộc tập trận hải quân đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu mang tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) diễn ra ngoài khơi đảo Hawaii của Mỹ. Cuộc tập trận năm nay đã được thu nhỏ quy mô do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo đó, có tổng cộng 10 quốc gia, 22 tàu chiến, 1 tàu ngầm và khoảng 5.300 quân nhân tham dự. Đây là con số nhỏ hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu mời 30 quốc gia, 50 chiến hạm, 200 máy bay chiến đấu và 25.000 quân nhân của ban tổ chức RIMPAC.

* Quân đội Israel ngày 18/8 thông báo máy bay chiến đấu của nước này đã không kích các mục tiêu của Hamas ở Dải Gaza. Đây được xem là động thái đáp trả của Tel Aviv với vụ phóng rocket và thả bóng bay có gắn thuốc nổ từ Dải Gada trước đó.

* Ngày 18/8, hãng thông tấn RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết một thiếu tướng nước này đã thiệt mạng và 3 sĩ quan khác bị thương sau khi một quả bom phát nổ trên đường đi của phái đoàn quân sự Nga gần Deir al Zor ở Syria. Trước đó, một nhóm tuần tra chung Nga-Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng Idlib của Syria hôm 17/8 cũng bị trúng bom gài trên đường làm nhiệm vụ.

* Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8 cho biết ông sẽ trao đổi với Nga “vào một thời điểm” thích hợp về làn sóng biểu tình tại Belarus phản đối nhà lãnh đạo Alexander Lukashenko. Ông Trump cho biết thêm cá nhân ông muốn thấy “dân chủ” và dường như Belarus đang thiếu điều này. Tổng thống Mỹ nhìn nhận, các cuộc biểu tình tại Minsk có quy mô lớn và mang vẻ hòa bình.