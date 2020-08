* Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Thái Lan (NESDC) ngày 17/8 công bố báo cáo cho biết, kinh tế Thái Lan đã chứng kiến mức suy giảm sâu nhất trong hơn hai thập kỷ qua trong quý II/2020, do tác động của đại dịch COVID-19. Cụ thể, theo báo cáo trên, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan trong quý II/2020 đã giảm 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998, nhưng vẫn khả quan hơn chút ít so với mức dự báo giảm 13,3% mà các chuyên gia tham gia khảo sát của Reuters đưa ra trước đó.

* Bộ Ngoại giao Nga ngày 17/8 thông báo, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov đã tái khẳng định cam kết của Nga đối với nghị quyết của Liên hợp quốc ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo. Ông Lavrov khẳng định Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đặt cơ sở pháp lý cho việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA)... Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh việc ký kết thỏa thuận này là một bước đột phá lớn về chính trị và ngoại giao nhằm tăng cường kiểm soát vũ khí hạt nhân và an ninh tại khu vực Trung Đông.

* Kết quả một cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 17/8 cho thấy, đảng đối lập chính ở Hàn Quốc lần đầu tiên vượt xa đảng cầm quyền về sự ủng hộ của dân chúng kể từ sau vụ luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye năm 2016. Cụ thể, tỷ lệ ủng hộ đảng Tương lai Thống nhất (UFP) đạt 36,3%, tăng 1,7% so với tuần trước, trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ (DP) cầm quyền giảm 0,3% xuống còn 34,8%. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10/2016, thời điểm dân chúng thể hiện sự tức giận với cựu Tổng thống Park Geun-hye, tỷ lệ ủng hộ đảng bảo thủ đối lập đã vượt tỷ lệ ủng hộ đảng tự do cầm quyền.