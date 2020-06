Ai Cập để ngỏ khả năng can thiệp quân sự trực tiếp vào Libya

Ngày 20/6, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố những bước tiến gần đây của lực lượng Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại Libya có thể khiến quân đội Ai Cập phải can thiệp quân sự tại quốc gia láng giềng này.

Xung đột giữa lực lượng GNA và LNA tại mặt trận Al-Ramla ở Tripoli ngày 1/4/2020.

Trong những tuần gần đây, nhờ có sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng GNA được LHQ công nhận đã đạt được nhiều bước tiến quân sự trước các lực lượng trung thành với Tướng Khalifa Haftar. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng hối thúc các lực lượng miền Đông của Tướng Haftar rút khỏi TP.Sirte chiến lược nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống al-Sisi khẳng định khu vực Sirte-Jufra là “ranh giới đỏ” đối với Ai Cập, viện dẫn tầm quan trọng của bảo vệ biên giới làm cơ sở cho “sự can thiệp trực tiếp” vào Libya. Theo ông, Ai Cập có quyền tự bảo vệ sau khi nhận thấy những mối đe dọa trực tiếp từ các lực lượng được nước ngoài hậu thuẫn. Do đó, ông khẳng định Ai Cập có quyền hợp pháp để can thiệp vào tình hình nước láng giềng Libya, đồng thời chỉ thị cho quân đội sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ ngoài nước khi cần thiết.

Nhà lãnh đạo Ai Cập cũng nêu rõ mục đích của việc can thiệp này là bảo vệ đường biên giới phía Tây dài 1.200km, qua đó giúp đạt được lệnh ngừng bắn, khôi phục ổn định và hòa bình tại Libya. Ông cho biết Ai Cập luôn do dự trong việc can thiệp vào Libya và mong muốn một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại đây, song cho rằng tình hình giờ đây đã thay đổi.

Tổng thống al-Sisicho rằng nếu người dân Libya đề nghị Ai Cập can thiệp, đây là tín hiệu cho thế giới thấy hai nước có cùng chung lợi ích, an ninh và ổn định.

Phản ứng trước tuyên bố trên, GNA phản đối việc Ai Cập can thiệp vào các vấn đề nội bộ Libya và coi lời cảnh báo trên là mối đe dọa an ninh quốc gia. Libya rơi vào tình trạng chia rẽ chính trị và bạo lực leo thang kể từ sau cuộc chính biến năm 2011 lật đổ nhà lãnh đạo Moamer Gadhafi.

GNA được LHQ công nhận hiện hoạt động ở thủ đô Tripoli, được các nhóm vũ trang và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, trong khi lực lượng tự xưng Quân đội quốc gia Libya (LNA) trung thành với Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn chính quyền ở miền Đông và được Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Nga, Ai Cập hỗ trợ.

ĐẶNG ÁNH (TTXVN)