Mỹ triển khai siêu tàu bệnh viện đến New York ứng phó với dịch bệnh

Tin từ phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 18/3, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã thông báo quyết định của Tổng thống Donald Trump điều siêu tàu bệnh viện quân sự 1.000 giường bệnh tới cảng New York nhằm hỗ trợ tiểu bang này đối phó với tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lan rộng với số ca nhiễm tăng quá nhanh.

Hành khách đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tính đến ngày 18/3, tiểu bang New York đã có 2.382 ca nhiễm COVID-19, tăng 800 ca so với một ngày trước đó. Riêng tại thành phố New York có 1.339 ca, cũng tăng hơn 500 ca so với ngày hôm trước, tương ứng với mức tăng trung bình khoảng 42% một ngày.

Thống đốc Cuomo nhận định sở dĩ số ca mắc bệnh tăng nhanh đến vậy là do tiểu bang đã nâng khả năng xét nghiệm từ vài trăm ca lên gần 5.000 ca một ngày. Ông cảnh báo số ca nhiễm COVID-19 có thể lên tới 10.000 ca trong thời gian tới.

