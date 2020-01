Lo ngại dịch virus Corona tác động đến tăng trưởng toàn cầu

● Giá dầu đã giảm hơn 2% xuống mức thấp nhất trong 3 tháng

Trong một dấu hiệu cảnh báo về nguy cơ thiệt hại, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Masayoshi Amaiya ngày 30/1 nói rằng vị thế quan trọng của kinh tế Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu cần được tính đến khi đánh giá tác động của dịch virus Corona đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 30/1 cũng đã bày tỏ lo ngại, nói rằng ông đang theo dõi sát sao tác động đối với kinh tế Nhật Bản, trong đó có việc lượng du khách nước ngoài giảm sút.

Tác động tiềm ẩn của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona đối với kinh tế thế giới là nội dung chính trong phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell tại cuộc họp báo ngày 29/1. Ông Powell nói kinh tế Trung Quốc hiện rất quan trọng đối với kinh tế toàn cầu và khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chậm lại, Mỹ cũng cảm nhận được điều đó, dù không nhiều như các nền kinh tế gần Trung Quốc.

Nhà kinh tế Zhang Ming thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cơ quan tư vấn hàng đầu của chính phủ, dự đoán dịch virus Corona sẽ khiến tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý I/2020 giảm 1 điểm phần trăm xuống 5% hoặc thấp hơn. Các nhà kinh tế tại Citibank và các ngân hàng khác cũng đưa ra dự báo tương tự.

Theo cơ quan xếp hạng tín nhiệm Standard&Poor’s, bên cạnh việc đe dọa tính mạng con người, dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến việc đi lại và các hoạt động tiêu dùng. Trong kịch bản dịch bệnh lan rộng, tăng trưởng kinh tế và vị thế tài chính của một số chính phủ ở châu Á có thể yếu đi.

Nhiều nhà phân tích cho rằng tác động của dịch viêm phổi cấp do virus Corona đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể lớn hơn so với dịch SARS hồi năm 2002-2003, do kinh tế Trung Quốc hiện chiếm một tỷ trọng lớn hơn trong nền kinh tế toàn cầu.

Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm đi lại và đóng cửa các DN để kiểm soát dịch, nhưng không trấn an được những mối lo ngại gia tăng của các DN và chính phủ trên khắp thế giới.

● Trong phiên giao dịch 30/1, giá dầu đã giảm hơn 2% xuống mức thấp nhất trong 3 tháng qua, do lo ngại về tác động kinh tế tiềm tàng từ sự lan rộng trên phạm vi toàn cầu của dịch bệnh viêm phổi mới do chủng virus Corona mới. Theo đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn đã giảm 1,52 USD (tương đương 2,5%) xuống 58,29 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 8/11/2019; Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,19 (khoảng 2,2%) xuống 52,14 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 10/11/2019.

LÊ MINH