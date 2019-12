Toàn cảnh vụ tiêu diệt ông trùm Is Al-Baghdadi - Kỳ 2: Chiến dịch Kayla Mueller

Khi đã có đủ thông tin về nơi ẩn náu của al-Baghdadi, chiều ngày 25/10/2019, Cơ quan An ninh quốc gia (NSA), Cơ quan Tình báo quân đội (DIA) và Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) thông báo cho Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence biết rằng al-Baghdadi hiện đang ở trong một ngôi nhà thuộc làng Barisha, tỉnh Idlib, tây bắc Syria.

Những gì còn lại của “chiếc túi nhỏ” sau khi máy bay Mỹ không kích.

Chỉ mất vài phút cân nhắc, Tổng thống Donald Trump đồng ý cho phép lực lượng Delta Force tiến hành cuộc đột kích tiêu diệt Baghdadi ngay trong ngày 26/10. Về phía Nga, quốc gia hiện đang kiểm soát không phận tỉnh Idlib cũng như phía Thổ Nhĩ Kỳ đều được người Mỹ thông báo về chiến dịch Kayla Mueller. Trong khi đó, lực lượng người Kurd ở đông bắc Syria cũng nhận được một thông báo tương tự.

Gần nửa khuya ngày 25/10, một nhóm Delta Force đóng quân tại Erbil, Iraq, được lệnh đến Idlib, Syria trên 8 chiếc trực thăng. Đấy là chiến dịch lớn nhất và nguy hiểm nhất của họ trong cuộc chiến chống IS. Khác với cuộc đột kích tiêu diệt Osama bin Laden, Đội 6 (Team Six) thuộc Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Mỹ (SEAL) còn kịp chụp vài tấm ảnh trước lúc lên đường thì trong chiến dịch Kayla Mueller, nhóm Delta Force được lệnh phải tuyệt đối bí mật.

Thành lập năm 1977 dưới quyền chỉ huy của Đại tá Charles Beckwith, căn cứ đặt tại Fort Bragg, bang North Carolina, Delta Force hiện có khoảng 1.200 người, tuyển chọn từ những thành phần ưu tú nhất trong binh chủng Biệt động quân và Lực lượng đặc biệt. Nó là đơn vị được huấn luyện cao nhất trong quân đội Mỹ. Thông tin về các hoạt động của Delta Force rất ít khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông ngoại trừ nhiệm vụ ở Mogadishu, Somali năm 1993 để bắt giữ thủ lĩnh dân quân Mohamed Farrah Aidid và vụ bắt giữ Tổng thống Iraq Saddam Hussein, cũng như tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria là Abu Sayaf năm 1995. Tuy nhiên, quân đội Mỹ chưa bao giờ chính thức thừa nhận sự có mặt của Delta Force.

Trở lại với chiến dịch Kayla Mueller, 1 giờ 15 phút sáng 26/10 (giờ Syria), 8 trực thăng đồng loạt giảm độ cao rồi hạ cánh xuống những bãi đất trống xung quanh “chiếc túi nhỏ”. Mặc dù bất ngờ nhưng những tay súng bảo vệ al-Baghdadi cũng kịp thời khai hỏa. Do đã được huấn luyện từ trước, lính Delta Force lao ra khỏi trực thăng khi nó vẫn còn cách mặt đất từ 1m đến 1,5m. Áp đảo bởi quân số và vũ khí, chỉ khoảng 10 phút đầu tiên của chiến dịch Kayla Mueller, 9 tay súng IS đã bị bắn hạ, trong đó có Abu Mohammed al-Halabi, thủ lĩnh nhóm vũ trang thánh chiến IS đồng thời cũng là tay chân thân tín nhất của al-Baghdadi.

Vượt qua cánh cửa bằng gỗ dày và nặng, nhóm Delta Force lọt vào trong ngôi nhà đá. Nhìn thấy 2 phụ nữ cầm 2 khẩu AK đang chạy vào một căn phòng ở mé trái, 4 lính Delta Force đuổi theo nhưng mới được vài bước, hai tiếng nổ kinh hoàng nối tiếp nhau vang lên từ trong phòng. 2 phụ nữ - về sau xác định họ đều là vợ của al-Baghdadi - đã kích nổ áo bom mặc trên người, tự sát. Trong một căn phòng khác, lính Delta Force phát hiện 10 đứa trẻ - là con của những tay súng IS bảo vệ al-Baghdadi, đang rúm ró ôm chặt lấy nhau vì sợ hãi. Một lính Delta Force ra hiệu cho chúng nằm sát xuống sàn nhà rồi bước ra sau khi đã khép cửa lại.

Lúc này, nhóm Delta Force làm nhiệm vụ truy tìm al-Baghdadi vẫn chưa rõ “ông trùm” trốn ở đâu nhưng chỉ vài giây sau, hình ảnh cảm biến nhiệt từ máy bay không người lái truyền xuống một màn hình nhỏ, gắn ngay trước mắt mỗi người lính Delta thông qua bộ nhận tín hiệu đặt trên mũ, cho thấy có 3 người - gồm 1 người lớn và 2 trẻ con - đang tụt xuống một đường hầm. Lập tức, chỉ huy nhóm Delta Force ra lệnh thả con chó nghiệp vụ tên là Conan. Không chút chần chừ, chó Conan lao về cửa hầm, sủa inh ỏi. Mấy người lính Delta Force lao theo. Một người trong số họ hét to bằng tiếng Arab: “Baghdadi, đầu hàng đi”.

Vài giây im lặng và trong khi lính Delta Force lặp lại lời kêu gọi đầu hàng thì bất ngờ một tiếng nổ như sấm sét vang lên từ dưới hầm, cùng với đó là một cuộn khói ngùn ngụt bốc lên. Trong ánh đèn pin, 4 lính Delta Force bước dò dẫm, nòng súng hướng về phía trước, sẵn sàng nhả đạn nhưng trước mắt họ là 3 cái xác không còn nhận ra hình hài. Sức công phá từ chiếc áo bom mặc trên người al-Baghdadi đã xé nát cơ thể của tên trùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới cùng 2 đứa con của hắn.

Ít phút sau, 2 chuyên gia pháp y xuống hầm, mang theo mẫu DNA của al-Baghdadi mà CIA đã thu thập được. So sánh với mẫu lấy từ thi thể của al-Baghdadi bằng kỹ thuật xác định nhanh (quick test), nó hoàn toàn trùng khớp. Đến lúc ấy, những người lính Delta Force mới nhặt những phần còn lại của al-Baghdadi và 2 đứa trẻ, cho vào một cái túi nylon màu đen. Trong bóng tối, một nhóm khác đưa 10 đứa trẻ đến một nhà hàng xóm ở gần đó, nhờ trông nom hộ.

3 giờ 10 phút sáng (giờ Syria), nhóm đột kích lên 8 chiếc trực thăng, mang theo túi đựng xác al-Baghdadi và 2 đứa con cùng một số vật dụng lấy được trong ngôi nhà đá. Chuyến bay kéo dài 70 phút, qua những vùng đất nguy hiểm của Syria, nơi các tay súng IS vẫn còn lẩn quất. Sau đó, nó bay qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ để đến căn cứ Erbil, đông bắc Syria trong lúc các máy bay chiến đấu F-16 ném bom hủy diệt “chiếc túi nhỏ”.

Và cũng như ông trùm khủng bố Osama bin Laden, thi thể của al-Baghdadi cùng 2 đứa con được người Mỹ bí mật thủy táng ở một nơi nào đó trên biển trong lúc vài ngày sau, IS thừa nhận ông trùm của họ đã chết, người kế tục là Abi Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi với lời đe dọa “sẽ báo thù”…

VŨ CAO

(Theo Nhân chứng Toàn cầu)