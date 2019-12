Toàn cảnh vụ tiêu diệt ông trùm Is Al-Baghdadi - Bài 1: Người vận chuyển bí ẩn

Ngày 26/10/2019, lực lượng đặc nhiệm Delta Force, Mỹ, đã tiến hành một cuộc đột kích vào “chiếc túi nhỏ” - mật danh ám chỉ nơi kẻ cầm đầu tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) al-Baghdadi đang ẩn náu. Đó là một ngôi nhà bằng đá thuộc làng Barisha, tỉnh Idlib, tây bắc Syria. Bị dồn vào đường cùng, al-Baghdadi đã tự kích nổ chiếc áo bom mặc trên người để tự sát…

Al-Baghdadi xuất hiện lần cuối cùng ngày 29/4/2019.

Sau một thời gian dài theo dõi, đến giữa tháng 9/2019, Cơ quan Tình báo Iraq đã xác định danh tính của một người đàn ông Syria - kẻ đã dẫn 2 bà vợ của Ahmad và Jumah - là anh ruột và em ruột al-Baghdadi đến tỉnh Idlib, Syria bằng cách đi qua Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng chính kẻ này đã đưa những đứa con của al-Baghdadi ra khỏi Iraq khi cuộc truy lùng ông trùm IS do người Mỹ khởi xướng lên đến đỉnh điểm.

Người đàn ông ấy được Iraq đặt cho bí danh là “người vận chuyển”. Bằng cách tiếp cận với vợ của “người vận chuyển” và một trong những cháu trai của al-Baghdadi, Cơ quan Tình báo Iraq đã nắm được tuyến đường mà “người vận chuyển” sử dụng cũng như điểm đến. Tất cả những thông tin ấy nhanh chóng được chuyển cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Giữa tháng 10, chiến dịch bắt giữ hoặc tiêu diệt al-Baghdadi đã hình thành đến từng chi tiết. Nó được đặt tên là “Kayla Mueller” nhằm vinh danh một nữ nhân viên cứu trợ người Mỹ, quê ở bang Arizona, bị IS bắt và bị al-Baghdadi cưỡng hiếp nhiều lần rồi sau đó bị giết chết ở Raqqa, Syria.

Delta Force trong lần đổ quân xuống Mogadishu,Somali để bắt giữ Mohamed Farrah Aidid.

Mắc chứng hoang tưởng ảo giác, bị bệnh tiểu đường đồng thời lại bị thương sau một trận không kích bởi máy bay không người lái, Mỹ, xảy ra vào ngày 18/3/2015 tại quận Al-baaj, Nineveh, gần biên giới Syria, vết thương cột sống của al-Baghdadi nghiêm trọng đến nỗi những kẻ lãnh đạo hàng đầu IS đã họp để thảo luận về người sẽ thay thế al-Baghdadi nếu ông ta qua đời. Trong cuộc họp ấy, Abu Ala Al-Afri, một cựu giáo viên vật lý ở Iraq đồng thời cũng là cấp phó của al-Baghdadi đã được chọn.

Gần cuối năm 2015, al-Baghdadi hồi phục. Từ đó ông ta liên tục thay đổi nơi ẩn náu mặc dù trận không kích ngày 18/3/2015 chỉ là cú ăn may vì Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA không bao giờ ngờ rằng al-Baghdadi lại có mặt ở Al-baaj khi chiếc RQ-1 Predator phóng tên lửa xuống. Theo Cơ quan Tình báo Iraq, từ tháng 1/2019, căn cứ vào tình hình hoạt động của quân Mỹ, dân quân người Kurd và Lực lượng dân chủ Syria, al-Baghdadi lúc ở tỉnh Anbar, miền Đông Syria, lúc ở Salaheddine, miền Tây Iraq, nơi một số vùng vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của IS. Tuy nhiên al-Baghdadi không bao giờ lưu trú tại một nơi quá 1 tuần, thậm chí trong 1 ngày, al-Baghdadi thay đổi chỗ ở đến 10 lần! Mỗi khi di chuyển, al-Baghdadi cũng không đi thành đoàn như những lãnh đạo IS cao cấp khác mà thường chỉ có 1 chiếc xe bán tải với 4 cận vệ tin cậy.

Đầu tháng 9, khi những đứa con đã được “người vận chuyển” đưa đến, al-Baghdadi mới nằm im trong “chiếc túi nhỏ” ở làng Barisha, tỉnh Idlib, Syria. Do hiểu được sự nguy hiểm trong thời đại kỹ thuật số và nhất là sau cái chết của Osama bin Laden, al-Baghdadi không bao giờ sử dụng điện thoại di động cũng như máy tính nối mạng. Mọi mệnh lệnh đều được viết tay hoặc truyền miệng.

Tại “chiếc túi nhỏ”, chỉ có Abu Mohammed al-Halabi, thủ lĩnh nhóm vũ trang thánh chiến IS đồng thời cũng là tay chân thân tín nhất của al-Baghdadi mới biết đó là nơi ẩn náu của ông trùm. Những kẻ còn lại thì tin rằng đây là bộ chỉ huy của al-Halabi. Được xây dựng vào đầu năm 2018, “chiếc túi nhỏ” là một ngôi nhà bằng đá, bên dưới có một hệ thống đường hầm rất phức tạp, ngụy trang là một cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi do Abu Mohammed Salemeh - kẻ đứng đầu chi nhánh al-Qaeda ở Idlib - làm chủ. Những bức ảnh chụp bằng kỹ thuật dò tìm thân nhiệt con người do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện cho thấy ngoài 20 người trong nhà - kể cả đàn bà và trẻ con - còn có 3 và đôi khi là 4 người thường xuyên sống dưới hầm, hầu như họ không bao giờ bước lên mặt đất. Một phụ nữ người Yazidi bị al-Baghdadi bắt làm nô lệ tình dục nhưng may mắn trốn thoát đã khai với Cơ quan Tình báo Iraq rằng cô thấy al-Baghdadi ở Hajin 1 tuần rồi sau đó, ông ta đến Dashisha. Anh rể của al-Baghdadi là Mohamad Ali Sajit cho biết Baghdadi luôn đi vào ban đêm và chỉ đi với Abul-Hasan al-Muhajir, kẻ phụ trách an ninh của IS cùng 3 cận vệ là Abu Sabah, Al-Zubaie và Abu al-Hakim. Vẫn theo Ali Sajit, dù ở bất cứ nơi đâu, al-Baghdadi luôn mặc chiếc áo bom trong người đồng thời ra lệnh cho các cận vệ của mình cũng phải làm như vậy. Do bị bệnh tiểu đường rất nặng nên Baghdadi cử động khá chậm chạp, phần lớn thời gian trong ngày ông ta chỉ ngồi và chỉ ăn một bữa sáng và một bữa vào giữa trưa. Lần xuất hiện cuối cùng của al-Baghdadi là ngày 29/4/2019, khi trang mạng IS là Al Furqan cho đăng tải một video, trong đó al-Baghdadi ca ngợi vụ đánh bom ở Sry Lanca do các phần tử IS thực hiện.

VŨ CAO

(Theo Nhân chứng Toàn cầu)