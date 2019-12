Kinh tế Mỹ đối mặt với nhiều thách thức trong năm tới

Nền kinh tế Mỹ khép lại năm 2019 với mức tăng trưởng được duy trì ở tốc độ vừa phải, nhờ sự hỗ trợ của chi tiêu tiêu dùng và thị trường lao động mạnh mẽ. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định nền kinh tế đầu tàu thế giới vẫn có dấu hiệu chững lại, bất chấp mối lo về nguy cơ suy thoái đã được xoa dịu.

Căng thẳng thương mại là một trong những yếu tố đè nặng lên nền kinh tế Mỹ.

Đầu tư DN và hoạt động sản xuất suy giảm đã cản trở đà phục hồi của kinh tế Mỹ trong nhiều tháng qua. Trong bối cảnh bất ổn thương mại kéo dài dai dẳng và kinh tế toàn cầu giảm tốc đồng bộ, nền kinh tế Mỹ có nguy cơ đối mặt với một chặng đường chông gai phía trước.

Số liệu thống kê của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy kinh tế nước này trong quý III/2019 tăng trưởng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng nhẹ so với mức 2% trong quý II nhưng giảm mạnh so với mức 3,1% trong quý I.

Trong khi đó, kết quả khảo sát của Hiệp hội Kinh tế kinh doanh quốc gia (NABE) công bố gần đây dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ sẽ giảm còn 2,3% trong năm nay, so với mức 2,9% của năm 2018.

Sau cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm 2019 của Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) diễn ra hồi đầu tháng này, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã phác thảo bức tranh kinh tế Mỹ với nhiều điểm sáng, tối xen kẽ khi chi tiêu hộ gia đình và niềm tin người tiêu dùng tăng mạnh nhưng đầu tư doanh nghiệp, xuất khẩu và sản xuất giảm.

Chi tiêu tiêu dùng chiếm tới 70% sản lượng của nền kinh tế Mỹ, đã tăng mạnh trong 3 quý đầu năm 2019, lần lượt ở mức 1,1%, 4,6% và 3,2%, phần nào giải tỏa những lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp, hiện duy trì ở mức dưới 4% kể từ đầu năm nay, đã giảm nhẹ xuống còn 3,5% trong tháng 11 vừa qua, mức thấp nhất trong gần 50 năm qua.

Tuy nhiên, bất chấp những số liệu tích cực trong chi tiêu tiêu dùng và thị trường lao động, đầu tư của DN đã giảm trong 2 quý liên tiếp, lần lượt ở mức 1% trong quý II và 2,3% trong quý III, làm kéo lùi đà tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế. Chưa hết, hoạt động của lĩnh vực chế tạo trong tháng 11 cũng ghi nhận mức giảm trong tháng thứ 4 liên tiếp, trong khi chỉ số quản lý mua hàng (PMI) giảm 47,8% trong tháng 9, mức thấp nhất trong một thập kỷ.

Chủ tịch Fed Powell và nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng căng thẳng thương mại là một trong những yếu tố đè nặng lên nền kinh tế Mỹ. Ông Powell cảnh báo kinh tế Mỹ đang đối mặt với một số “thách thức nghiêm trọng” như tăng trưởng toàn cầu suy yếu và bất ổn thương mại leo thang trong năm qua.

Trong khi đó, trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới công bố hồi tháng 10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019 xuống còn 3%, đồng thời cảnh báo tăng trưởng tiếp tục suy yếu do các rào cản thương mại và căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Đối với nền kinh tế Mỹ, vốn được coi là nền tảng cho sự thịnh vượng toàn cầu, tăng trưởng nhiều khả năng sẽ tiếp tục chậm lại trong năm 2020 do bất ổn thương mại kéo dài, thị trường lao động có thể suy yếu và triển vọng toàn cầu bấp bênh.

Các chuyên gia của NABE dự báo GDP của Mỹ sẽ giảm còn 1,8% vào năm 2020.

PHAN AN (Vietnam+)