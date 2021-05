Đặt vé tàu cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Cần Giờ - Vũng Tàu nhanh chóng

Phòng vé tàu cao tốc Việt Nam - https://taucaotoc.vn là đại lý chính thức bán vé tàu cao tốc (trước đây là tàu cánh ngầm) tuyến Vũng Tàu - Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh của hãng GreenlinesDP.

Phục vụ trên tuyến Bạch Đằng - Vũng Tàu là đội tàu cao tốc hai thân vỏ hợp kim nhôm với động cơ Rolls-Royce và cơ sở hạ tầng hiện đại.

Ngoài ra, hệ thống tàu GreenlinesDP cũng gây được ấn tượng với những dịch vụ tiện nghi trên tàu: máy lạnh công suất lớn, nội thất sang trọng, nhà vệ sinh sạch sẽ, WiFi tốc độ cao, TV 55 inch, mỗi dãy ghế dành cho khách ngồi đều có 1 ổ cắm điện và 3 ổ ở quầy bar - nơi phục vụ các loại nước uống nhẹ khi hành khách yêu cầu.

Đặc biệt, tất cả các hành khách trên tàu sẽ được phục vụ miễn phí khăn lạnh, nước uống.

Bên cạnh tính ưu việt về dịch vụ, slogan “Your safety is our priority - An toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi” thể hiện sự đề cao cũng như ưu tiên an toàn của hành khách lên hàng đầu.

Trên tàu có hệ thống camera kết nối trực tiếp với hệ thống quản lý điều hành, hệ thống radar định vị cho thủy thủ đoàn quan sát chướng ngại vật, hệ thống PCCC, trang thiết bị cứu sinh và dưới chân ghế mỗi hành khách có trang bị áo phao để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và đội ngũ tiếp viên chuyên nghiệp, lịch sự, chu đáo luôn sẵn lòng phục vụ và hỗ trợ hành khách.

Bên cạnh đó, Đại lý vé tàu cao tốc Việt Nam còn hỗ trợ quý hành khách đặt vé tàu cao tốc đi du lịch các đảo, huyện đảo tại Việt Nam như: Phú Quốc, Hòn Sơn, Nam Du, Côn Đảo, Phú Quý… Hành khách có thể đặt vé trực tiếp trên website taucaotoc.vn và trên các ứng dụng IOS/Adroid cùng tên taucaotoc.vn.

Để đặt vé quý hành khách có thể liên hệ:

Đại lý vé tàu cao tốc Sài Gòn - Cần Giờ - Vũng Tàu

Điện thoại: 0889211234 - 0889271234 - 0889371234

Email: booking@taucaotoc.vn

Website: https://taucaotoc.vn