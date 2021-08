Bia Sài Gòn Miền Đông: "Tiếp sức Việt Nam" mạnh mẽ vượt qua đại dịch

Do tác động của Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng ít nhiều, đặc biệt tại các tỉnh thành phía Nam. Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Đông triển khai nhiều hoạt động một mặt duy trì hoạt động kinh doanh và ổn định việc làm cho người lao động, mặt khác “chia lửa” với Vũng Tàu và người dân nơi đây.

Dịch bệnh kéo dài mang lại nhiều thách thức

Cuộc sống của người dân Việt Nam và nền kinh tế - xã hội đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trước làn sóng thứ 4 của đại dịch COVID-19. Dịch bệnh hoành hành dẫn đến giãn cách xã hội kéo dài đã ảnh hưởng đến mọi mặt của không những người dân mà còn doanh nghiệp trong nước, đặc biệt tại các tỉnh thành miền Nam.

So với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương có số ca nhiễm Covid-19 ít. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tình hình dịch bệnh ở tỉnh này vẫn còn diễn biến phức tạp trong 10 ngày qua, tiềm ẩn nguy cơ lây lan trên diện rộng. Vì vậy, ban Chỉ đạo tại đây đã tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 do còn nhiều “vùng đỏ”, “vùng cam” trong thành phố.

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã yêu cầu chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt, người dân phải chấp hành nghiêm, hợp tác với chính quyền, thực hiện “ai ở đâu ở đó” để đạt hiệu quả cao, trên tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ chống dịch”. Đồng thời, các doanh nghiệp địa phương cũng chủ động làm việc và hợp tác với chính quyền địa phương, thực hiện các chương trình hỗ trợ cộng đồng, hướng đến những người dân bị ảnh hưởng.

Chung tay ‘Tiếp sức Việt Nam”

Việc duy trì hoạt động kinh doanh và ổn định việc làm cho người lao động là cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp trong bối cảnh hiện tại. Công ty Bia Sài Gòn Miền Đông nói riêng và các công ty trong hệ sinh thái của SABECO nói chung, đã cùng nhau hỗ trợ các đối tác khách hàng duy trì hoạt động kinh doanh thể hiện trách nhiệm công dân của doanh nghiệp. Nỗ lực khắc phục mọi khó khăn trong sản xuất kinh doanh trong mùa dịch, tổng ngân sách đã nộp trong năm 2020 và 8 tháng đầu năm 2021 của công ty đạt hơn 101 tỷ đồng, góp phần tích cực vào việc ổn định kinh tế xã hội.

Đại diện CTCP Bia Sài Gòn - Miền Đông cùng đại diện Hội LHTN Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng vật phẩm hỗ trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Vừa qua Tổng công ty SABECO đã tổ chức chương trình "Tiếp sức Việt Nam" với thông điệp "Vững vàng cùng nhau, Mạnh mẽ cùng nhau”. Hoạt động thể hiện cam kết của SABECO chung tay cùng Việt Nam trong cuộc chiến đầy cam go này, với mục tiêu tiếp sức cho các lực lượng tuyến đầu của đất nước và san sẻ khó khăn với các gia đình tại các địa phương đang bị ảnh hưởng bởi Covid-19,

Hưởng ứng chương trình này của Tổng công ty, Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Đông đã trích 1 tỷ đồng từ nguồn quỹ an sinh xã hội để trao quà cho các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh. Cụ thể tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chương trình đã trao tặng 4.000 khẩu trang y tế, 4.000 áo bảo hộ, hơn 2.000 chai nước rửa tay sát khuẩn, và 400 thùng nước uống đóng chai cho các bệnh viện, bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung trong địa bàn tỉnh. Ngoài ra, 300 túi an sinh đã được trao tận tay cho các gia đình, công nhân lao động gặp hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Ưu tiên sức khỏe và sự an toàn cho người lao động

Đi đúng theo kim chỉ nam của Tổng Công ty với giá trị cốt lõi là lấy con người làm trọng tâm, các công ty địa phương, điển hình là Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Đông đã chung tay, nỗ lực thực hiện các chương trình vì cộng đồng, đồng thời vẫn cân bằng được hoạt động kinh doanh và đảm bảo sức khỏe an toàn của người lao động.

Chương trình “Tiếp sức Việt Nam” tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công ty CPTM bia Sài Gòn Miền Đông đã thực hiện những hành động thiết thực, quyết tâm bảo đảm sản xuất kinh doanh, giữ vững chuỗi cung ứng, bảo vệ sức khỏe và thu nhập cho người lao động. Trong đó, công ty đã hỗ trợ 115 phần quà trị giá trên 300.000 đồng cho lực lượng lao động hỗ trợ bán hàng gặp khó khăn; trang bị đầy đủ các biện pháp chống dịch (máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế, phun khử khuẩn…) cho các đơn vị và nhân viên; chia ca làm việc, cung cấp đầy đủ thiết bị hỗ trợ nhân viên an tâm thực hiện “3 tại chỗ”.

Đồng hành cùng Tổng công ty SABECO, mà các công ty trong hệ sinh thái cũng thể hiện rõ trách nhiệm của một doanh nghiệp công dân, luôn song hành và sẵn sàng chung tay, tiếp sức cho sự phát triển và bình an của đất nước và người dân Việt Nam.

Tổng Giám đốc SABECO, ông Bennett Neo từng khẳng định: "Là một Doanh nghiệp có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam, trong nhiều năm qua SABECO luôn cam kết đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước và con người Việt Nam. Chúng tôi luôn cam kết thể hiện vai trò của một doanh nghiệp một cách có trách nhiệm nhất.”