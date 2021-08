Lo lắng nhưng không hoảng sợ giữa đại dịch Covid-19

Cuộc chiến chống Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành phía Nam. Với hàng nghìn ca mắc mới mỗi ngày, việc điều trị F0 tại nhà và đưa dịch vụ y tế tới gần dân nhất đang là chiến lược quan trọng để đẩy lùi dịch bệnh. Từng lo lắng tột cùng và rơi vào bế tắc khi chống chọi với Covid-19, nhưng sau tất cả, gia đình anh Hoàng Thân Hữu Phước (Tân Bình, TP. HCM) đã bình an vô sự. Câu chuyện của gia đình anh Phước đã tiếp sức, củng cố lòng tin chiến thắng dịch bệnh cho nhiều gia đình cùng cảnh ngộ.

Có thời điểm anh Phước sốt tới 40 độ nhưng cơ thể lại ớn lạnh, chỉ muốn chùm kín chăn.

"Ngày 28/7, cả nhà nhận kết quả xét nghiệm PCR. Gia đình 5 người gồm tôi, vợ, hai con trai và bố tôi chính thức đối diện với hung thần Covid-19", anh Hoàng Thân Hữu Phước nhớ lại thời điểm virus chết người gõ cửa nhà mình.

Trước đó vài ngày, anh Phước đứng ngồi không yên khi nghe tin cả con xóm nhỏ hơn 200 người, hầu như gia đình nào cũng có người mắc Covid. Do số lượng người nhiễm quá lớn và hệ thống y tế của Sài Gòn đang quá tải, hầu hết mọi người ở xóm đều tự điều trị tại nhà.

"Bế tắc là cảm giác của tôi khi đó. Gia đình nằm trong ổ dịch, xung quanh đều là F0, thậm chí đã có ca tử vong khiến các thành viên lúc nào cũng trong trạng thái hoang mang", anh kể.

Chưa kịp hoàn hồn, bà xã bất ngờ sốt cao. Do vợ có tiền sử dị ứng với Panadol, nên anh tìm cách hạ sốt cho chị bằng việc chườm mát. Chỉ khi nhiệt độ lên quá cao, anh mới để chị dùng thuốc. Ngay khi vợ có dấu hiệu khởi phát, anh Phước đã chủ động liên hệ y tế phường xuống lấy mẫu xét nghiệm. Đó là ngày 26/7. Hai ngày sau, cả nhà nhận kết quả xét nghiệm.

Anh Phước chuẩn bị tư trang sẵn sàng tới bệnh viện chữa trị, tuy nhiên khi được thông báo về tình trạng quá tải ở bệnh viện và tư vấn về việc có thể cách ly điều trị tại nhà, anh Phước quyết định cùng vợ tự đối mặt với "tử thần Covid-19".

Anh chủ động liên hệ với công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential - nơi mình làm việc và được tư vấn sử dụng eDoctor, hỗ trợ kết nối với bác sĩ khám, theo dõi online cho cả gia đình.

Gia đình được gửi một máy đo nồng độ oxy để tự theo dõi. Bác sĩ dặn khi nồng độ oxy giảm xuống dưới 93%, phải lập tức nhập viện. Dù hoang mang nhưng anh Phước tự động viên mình và mọi người không được bỏ cuộc.

Trước hết, vợ chồng anh tách ra một phòng riêng để hạn chế tiếp xúc với bố và hai con. Hai đứa trẻ, đứa lớn 7 tuổi, đứa bé gần 3 tuổi ngoan ngoãn nghe theo hướng dẫn, chỉ ở trong phòng. Anh, chị thay phiên nhau nấu ăn đưa đến trước phòng cho các con và ông nội bọn trẻ. "Gọi là nấu ăn nhưng hết sức đơn giản, có khi một món mặn với cơm, có khi là cháo, mì pha sẵn. Dù mệt không muốn ăn, nhưng chúng tôi động viên nhau và hiểu rằng dinh dưỡng rất quan trọng. Cả nhà "bị so le", nên người nào khỏe hơn sẽ gắng gượng nấu ăn và chăm sóc cho những người còn lại.” Anh kể.

Sau 2 ngày sốt cao, vợ anh có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng cũng là lúc anh Phước bắt đầu có triệu chứng nhiễm virus. Ngày đầu tiên, anh sốt cao, khắp người đau nhức, khó thở. Có thời điểm, thân nhiệt lên tới 40 độ, anh liên tục ho khan, ớn lạnh. Nằm trên giường, điều anh lo lắng nhất là bố và các con bị nhiễm bệnh. Thanh niên khoẻ mạnh như anh còn bị mất sức, khó thở, nói gì đến người già tuổi cao sức yếu, bọn trẻ đề kháng kém.

Đến ngày 30/7, vợ chồng anh Phước bắt đầu hạ sốt, test nhanh vẫn cho kết quả dương tính nhưng cả hai đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Song, hai đứa nhỏ lại bắt đầu sốt, cao nhất là 39.5 độ. Bà xã anh nhiều lần bật khóc khi nhìn các con. Bản thân chị từng trải qua nên luôn lo sợ các bé sẽ không đủ sức chịu đựng những cơn đau hành hạ. Lúc này, như trụ cột vững vàng trong gia đình, anh Phước bình tĩnh khuyên nhủ, an ủi vợ rằng bác sĩ đều nói trẻ nhỏ thường không nặng như người lớn và sẽ tự bình phục nếu điều trị đúng cách. Nhờ vậy, vợ anh cũng yên tâm phần nào.

"Hai con sốt cũng bỏ ăn, tôi xót xa lắm. Tôi tìm cách chơi với con, dỗ dành con ăn từng chút một để lại sức, mau khoẻ, sớm được đạp xe đạp. Sau nhiều lần được bố động viên, các bé cũng nghe lời và hợp tác hơn", anh chia sẻ.

Tình trạng của các thành viên được anh Phước ghi lại mỗi ngày để tiện theo dõi.

Sau giai đoạn sốt kéo dài khoảng 2-3 ngày, anh Phước bắt đầu thấy cơ thể dần tiến triển tốt, tinh thần thoải mái hơn nhưng lại chuyển qua đau họng và không thể ăn uống nổi dù rất đói. Từ hôm mắc bệnh, cùng với việc thực hiện theo phác đồ điều trị của bác sĩ, anh vẫn cố gắng nấu nước gừng xả để uống theo hướng dẫn của y tế phường và xông mỗi ngày. Anh nghĩ: “thuốc tây, thuốc dân gian, cái gì cũng phải thử cho mau khỏi bệnh”.

Hai tuần sau, dù sụt 4-5 kí nhưng anh Phước cảm thấy sức khỏe đã phục hồi được hơn 90% . "Sau quá trình tự chữa bệnh, tôi nghiệm ra để thắng được virus thì sức đề kháng tốt là điều cần phải có, nhưng để bình phục và cùng cả gia đình vượt qua những giây phút khó khăn nhất, tinh thần không bỏ cuộc mới là điều quan trọng hơn cả", anh cho biết.

Về phần bố anh Phước, ông cũng có biểu hiện sốt, nhưng may mắn là triệu chứng nhẹ và không có biến chứng như nhiều trường hợp người già anh đã từng nghe kể. Do đó, anh Phước áp dụng phương pháp điều trị như bác sĩ đã tư vấn cho hai vợ chồng.

Trong suốt thời gian tự điều trị, anh Phước liên tục cập nhật tình hình mỗi ngày với bác sĩ qua eDoctor để được hướng dẫn từng bước điều trị, từ cách chườm khăn, xông, đun nước uống đến toa thuốc gửi tận nhà. Anh kể “mỗi sáng, gia đình tôi gọi điện cho bác sĩ, gửi hình ảnh đo nhiệt độ, hình kết quả từ máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2, hình chụp vòm họng… qua Zalo cho bác sĩ kiểm tra”. Bên cạnh đó, anh và gia đình cũng luôn nhận sự quan tâm, động viên từ người thân, đồng nghiệp, bạn bè. Sau hai tuần kiên trì chống chọi, cả gia đình anh đã bình phục, thoát khỏi tử thần Covid-19.

Gia đình anh Phước chụp tấm ảnh kỷ niệm cuộc chiến với Covid-19.

Cả nhà anh đã nghiêm túc thực hiện phòng dịch và không ra ngoài suốt 2 tháng qua, vì vậy anh cho rằng nguồn lây có thể xuất phát từ những ca dương tính trong nội khu sau một lần xét nghiệm tập trung. Từ kinh nghiệm của bản thân và những người xung quanh, anh muốn nhắn nhủ mọi người hãy cố gắng tiêm vắc xin càng sớm càng tốt, bởi nếu không may nhiễm bệnh, những người tiêm vắc xin sẽ có triệu chứng nhẹ hơn rất nhiều so với người chưa được tiêm. Mọi người cũng nên chủ động chuẩn bị lương thực, thuốc men, nghiêm chỉnh tuân thủ giãn cách, thực hiện 5K và chú ý theo dõi sức khoẻ của bản thân và gia đình.

"Thật may mắn vì giờ đây cả nhà bình an vô sự. Cuộc chiến Covid-19 còn dài. Mọi người hãy can đảm vượt qua những giây phút khó khăn, giữ tinh thần vững vàng, và đừng chủ quan trong việc bảo vệ bản thân và gia đình", anh Hữu Phước nhắn nhủ.

AN NHIÊN

Tham khảo về chương trình hỗ trợ dịch vụ tư vấn y tế từ xa miễn phí dành cho cho các trường hợp F0 (là khách hàng, nhân viên, đối tác) do Prudential phối hợp cùng eDoctor tại link: “Kết chân tình, nối yêu thương”