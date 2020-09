Khởi công xây dựng Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA Biên Hòa

Sáng ngày 26/9, Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA Biên Hòa được khởi công xây dựng tại TP. Biên Hòa trên tổng diện tích 30.000m2.

SNA Biên Hòa tọa lạc tại trung tâm TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sẽ là mái nhà chung của hơn 2.000 học sinh tinh hoa. Với chương trình Quốc tế Hoa Kỳ, SNA Biên Hòa không chỉ tạo điều kiện tốt cho các em học tập mà còn cung cấp những trải nghiệm giá trị trong môi trường giáo dục quốc tế đầy màu sắc.

Nơi khởi đầu của những nhà lãnh đạo tương lai

Nằm trong hệ sinh thái giáo dục của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA được thành lập từ năm 2005, đào tạo từ preschool đến lớp 12 trên nền tảng Chương trình Quốc tế Hoa Kỳ. SNA là thành viên của Hội đồng các trường quốc tế - Council of International Schools (CIS) và Hiệp hội các trường Cao đẳng và Đại học miền Tây Hoa Kỳ - Western Association of School and Colleges (WASC).

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, SNA đã tạo dựng một môi trường quốc tế hoàn toàn, giảng dạy theo tiêu chuẩn của các tổ chức giáo dục uy tín với mục tiêu đào tạo nên thế hệ “Nhà lãnh đạo tương lai" không ngừng học tập, biết yêu thương, chia sẻ và trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm.

Phối cảnh cơ sở mới của SNA tọa lạc tại trung tâm TP. Biên Hòa.

Với tổng diện tích gần 30.000m2, SNA Biên Hòa ứng dụng giải pháp kiến trúc xanh, không gian xanh với vườn trên mái, hệ nước nóng năng lượng mặt trời, góp phần tạo nên một môi trường học tập thân thiện và an toàn cho học sinh. Kiến trúc hình khối chuyển động của ngôi trường cũng thể hiện khát vọng vươn cao đến bầu trời tri thức.

Bên cạnh đó, SNA Biên Hòa tạo điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất để tối ưu hóa hiệu suất giảng dạy và học tập, cụ thể bao gồm hội trường bố trí kiểu nhà hát với 800 ghế và đầy đủ trang thiết bị âm thanh ánh sáng; thư viện với điểm nhấn là không gian 2 tầng, tạo không gian nghiên cứu, đọc sách, trao đổi về học thuật cởi mở; khu căn tin rộng lớn, khu bếp với các trang thiết bị theo chuẩn khách sạn 5 sao; các phòng học được tăng cường ánh sáng tự nhiên; phòng thí nghiệm, phòng chức năng với các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu thực nghiệm, nghiên cứu của học sinh.

Rèn luyện sức khỏe là một trong những hoạt động được ưu tiên hàng đầu tại SNA với môi trường thể thao đa dạng: Nhà thi đấu đa năng có bố trí sân bóng rổ, sân cầu lông; phòng GYM với các trang thiết bị hiện đại, bể bơi 5 làn có mái che, sân bóng chuẩn FIFA, đường chạy 100m phục vụ việc rèn luyện thể thao, tạo điều kiện để học sinh rèn luyên sức khỏe, nâng cao thể lực.

Về không gian nội trú, SNA Biên Hòa có hẳn một khu chức năng 9 tầng mang tên Sulina Dorm với 450 giường nội trú, đảm bảo mỗi học sinh sẽ có một không gian sinh hoạt riêng tư và tiện nghi. Bên cạnh đó, SNA Biên Hòa còn có các khu phụ trợ như phòng sinh hoạt chung, phòng nội trú phụ huynh. Khu nhà chuyên gia với 136 giường dành cho các giảng viên nước ngoài và chuyên gia.

Tất cả tạo nên một không gian học tập, giảng dạy tiện nghi, cởi mở, tăng cường sự giao lưu, kết nối cho học sinh.

Chương trình quốc tế hướng đến sự phát triển toàn diện

Với khát vọng quốc tế hóa giáo dục Việt Nam, triết lý giáo dục Nhân bản, lấy con người làm trung tâm, chương trình giáo dục Hoa Kỳ giúp các em học sinh tại SNA Biên Hòa không những được lĩnh hội được kiến thức của nền giáo dục Hoa Kỳ mà còn được phát triển nhiều kỹ năng mềm, được tăng cường các chương trình ngoại khóa, ngoại ngữ, âm nhạc, thể thao, giáo dục cảm xúc phong phú giúp hỗ trợ học sinh nhanh chóng hòa nhập với môi trường quốc tế khi đi du học. Học sinh tốt nghiệp tại SNA được nhận song bằng: Bằng tú tài chương trình Việt Nam và bằng tú tài Chương trình Hoa Kỳ để các em có thể tiếp tục theo học các trường đại học tại Việt Nam, Mỹ hoặc bất kỳ trường đại học nào trên thế giới.

Thư viện với điểm nhấn là không gian 2 tầng, tạo không gian nghiên cứu, đọc sách, trao đổi về học thuật cởi mở.

Để phục vụ giảng dạy chương trình Hoa Kỳ, SNA Biên Hòa có đội ngũ giảng viên, giáo viên tinh huấn, trình độ chuyên môn cao. Đặc biệt hội tụ các giảng viên quốc tế từ nhiều quốc gia với văn bằng chứng nhận và kinh nghiệm giảng dạy chương trình quốc tế dày dạn, khả năng truyền cảm hứng sáng tạo giúp học sinh phát triển tối ưu năng lực học tập và phẩm chất cá nhân.

SNA Biên Hòa chính là môi trường học tập lý tưởng để mọi học sinh có cơ hội phát triển toàn diện, trở thành công dân toàn cầu và tự tin bước ra thế giới.

Ngọc Hân - Ý Nhung