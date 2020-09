Chi trả 1,1 tỷ đồng bảo hiểm cho khách hàng

Ngày 16/9, tại xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, Văn phòng Tổng đại lý bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam - Chi nhánh Xuyên Mộc đã tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng và trao học bổng cho HS nghèo hiếu học.

Bà Phan Thị Ái Vân (thứ tư, từ phải qua), Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý Dai-ichi Life Việt Nam - Chi nhánh Xuyên Mộc trao tiền bảo hiểm và động viên thân nhân chị H.

Người được bảo hiểm là chị Nguyễn Thị H. (ấp 4B, xã Hòa Hưng), qua đời do tai nạn giao thông ngày 8/7/2020. Chị H. tham gia sản phẩm bảo hiểm An tâm hưng thịnh toàn diện của Dai-ichi Life Việt Nam từ tháng 9/2019 gồm 1 hợp đồng bảo hiểm cho bản thân và 1 hợp đồng cho con trai. Ngay sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho trường hợp tử vong của chị H. do gia đình cung cấp, Dai-ichi Life Việt Nam đã thẩm định, xác minh thông tin để chi trả các quyền lợi cho khách hàng. Theo đó, thân nhân của chị H. được chi trả bảo hiểm 800 triệu đồng, con trai chị được hỗ trợ đóng phí bảo hiểm 15 năm với số tiền 300 triệu đồng.

Bà Phan Thị Ái Vân (thứ hai từ phải qua), Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý Dai-ichi Life Việt Nam - Chi nhánh Xuyên Mộc trao học bổng và cặp sách cho HS Trường TH Hòa Hưng.

Tại chương trình, bà Phan Thị Ái Vân, Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý Dai-ichi Life Việt Nam - Chi nhánh Xuyên Mộc đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân chị H. và mong gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đại diện Dai-ichi Life Việt Nam và Văn phòng Tổng đại lý Dai-ichi Life Việt Nam - Chi nhánh Xuyên Mộc trao học bổng và cặp sách cho HS Trường TH Hòa Hưng.

Nhân dịp này, Văn phòng Tổng đại lý Dai-ichi Life Việt Nam - Chi nhánh Xuyên Mộc đã trao 15 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) cho HS nghèo hiếu học tại Trường TH Hòa Hưng.

Tin, ảnh: THÙY VÂN