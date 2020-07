Mô hình mới - tầm cao mới

Tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh vật tư xây dựng nhưng chỉ sau 15 năm chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty Cổ phần DIC số 4 (trụ sở tại số 12 đường 3/2, phường 8, TP. Vũng Tàu) đã trở thành một DN lớn mạnh và có uy tín hàng đầu trong ngành xây dựng tại BR-VT và khu vực miền Nam. Năm 2020 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng và phát triển của công ty khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chính thức thông qua chuyển đổi DIC số 4 sang mô hình quản trị mới Công ty mẹ - Công ty con đồng thời đổi tên Công ty cổ phần DIC số 4 thành Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (viết tắt là DIC Cons).

Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP DIC số 4 (nay là Công ty CP xây dựng DIC Holdings - DIC Cons) trao đổi công việc với nhân viên.

KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU

Công ty Cổ phần DIC số 4 là đơn vị thành viên thuộc tổ hợp Tổng Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng (DIC Corp). Được thành lập từ năm 1994 với tên gọi ban đầu là Xí nghiệp Kinh doanh vật tư Xây dựng trực thuộc Công ty Xây dựng và DV Du lịch nay là Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp). Năm 2000 đổi tên thành Xí nghiệp Xây dựng số 4 và đến tháng 12/2004 được Bộ Xây dựng quyết định chuyển đổi thành Công ty Cổ phần DIC số 4 (DIC-No4).

Từ một xí nghiệp nhỏ chuyển đổi thành công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu chỉ 5 tỷ đồng, sau 15 năm đi vào hoạt động DIC 4 đã tăng vốn điều lệ lên hơn 320 tỷ đồng. Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT DIC 4 nhớ lại: “Trong thời gian đầu chuyển đổi mô hình hoạt động, DIC 4 chỉ có 37 lao động, kinh nghiệm quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh còn yếu kém. Nhưng không vì khó khăn trước mắt mà dừng bước, HĐQT trăn trở tìm lối đi cho riêng mình và hoạch định chiến lược xây dựng DIC 4 thành một đơn vị có thương hiệu trong lĩnh vực thi công nhà cao tầng”.

Từ ý chí đó công ty đã tuyển dụng đào tạo nhân lực, học hỏi nghiên cứu biện pháp thi công, đồng thời đầu tư trang thiết bị chuyên ngành như vận thăng, cẩu tháp… để phục vụ cho chiến lực mà HĐQT đã chọn. Được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ phía công ty mẹ cộng với sự quyết tâm “dám nghĩ, dám làm” nên DIC 4 đã vững vàng từng bước vượt qua khó khăn và khẳng định được chỗ đứng của mình đối với lĩnh vực xây lắp nói chung và thi công nhà cao tầng nói riêng trong tỉnh và khu vực Đông Nam bộ.

Năm 2006, Công ty đầu tư xây dựng nhà máy cửa nhựa Vinawindow (trực thuộc DIC 4) tại KCN Đông Xuyên - TP. Vũng Tàu để tăng thêm các sản phẩm phụ trợ chất lượng cao cung cấp cho các công trình nhà ở cao cấp và văn phòng tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Năm 2008, công ty niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán DC4 để tăng sự minh bạch và quảng bá thương hiệu ra thị trường. Năm 2019, DIC 4 cũng đã mở rộng thêm lĩnh vực khai thác khoáng sản khi nhận chuyển nhượng hơn 96% cổ phần của Công ty CP Vật liệu Xây dựng DIC từ Tổng công ty DIC Corp để sở hữu mỏ sét và mỏ đá xây dựng lớn tại khu vực TX. Phú Mỹ. Sau khi tái cấu trúc và sắp xếp lại dây truyền sản xuất, hoạt động khai thác kinh doanh đá xây dựng đã bước đầu phát huy hiệu quả, kỳ vọng sẽ là lĩnh vực đóng góp không nhỏ vào lợi nhuận chung của toàn công ty.

Sau 15 năm, DIC 4 từ một DN nhỏ bé đã trở thành một công ty lớn mạnh hoạt động với 3 đơn vị thành viên gồm: Công ty CP vật liệu DIC, Công ty TNHH Một thành viên VinaWindow và Xí nghiệp kinh doanh vật tư và thương mại DIC với hơn 1.000 lao động. Từ một công ty chuyên về lĩnh vực xây dựng, DIC 4 đã trở thành một DN hoạt động trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề, trong đó lĩnh vực trọng tâm là thi công xây lắp các công trình nhà cao tầng; đầu tư phát triển các dự án về KCN, khu đô thị và sản xuất cửa nhựa lõi thép cao cấp, cửa thép chống cháy thương hiệu Vinawindow; kinh doanh vật tư thương mại và đầu tư khai thác khoáng sản…

MÔ HÌNH MỚI - TẦM CAO MỚI

Chung cư Vũng Tàu Gateway, một trong những dự án do Công ty CP DIC số 4 thi công.

Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nên DIC 4 luôn chú trọng xây dựng đội ngũ CB-CNV đủ chuẩn về trình độ và chuyên môn cao, phù hợp với từng vị trí công việc. Với đội ngũ cán bộ có tiềm năng được công ty trang bị kiến thức quản lý chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, pháp luật, quản trị, ngoại ngữ. Hiện công ty đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 600 CB-CNVLĐ với mức thu nhập bình quân trên 11 triệu đồng/người/tháng. Ông Nguyễn Văn Tần, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP DIC số 4 chia sẻ: “Có môi trường làm việc tốt, nên khi làm việc tại DIC 4 chúng tôi đều cảm thấy gắn bó, chuyên tâm phát huy kiến thức, kĩ năng và tự tin thực hiện các công trình có yêu cầu cao”.

Trong quá trình 15 năm chuyển đổi mô hình hoạt động, Công ty đã và đang thi công hàng trăm công trình lớn nhỏ tại nhiều tỉnh, thành, trong đó có nhiều công trình lớn như: Bệnh viện đa khoa tỉnh BR-VT (Giá trị xây lắp trên 1.200 tỷ đồng); chung cư 21 tầng D2, chung cư 27 tầng Phoenix Vũng Tàu; chung cư Gateway 30 tầng; tòa nhà văn phòng kết hợp chung cư Ruby Tower; dự án Land mark resident (Fullman B tiêu chuẩn 5 sao); chung cư 15 tầng Lakeside; Trung tâm hành chính chính trị tỉnh BR-VT… và nhiều công trình khác tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Ông Lê Đình Thắng cho biết thêm, sau 15 năm cổ phần hóa, số vốn điều lệ của DIC 4 đã gấp 64 lần so với năm 2005 khi mới thành lập. Tổng sản lượng năm 2019 đạt 588 tỷ đồng, tăng 55% so với năm trước và gấp 11 lần so với năm đầu cổ phần hóa. Tổng doanh thu cộng dồn DIC 4 và công ty con năm 2019 đạt 461 tỷ đồng, tăng 40% so với năm trước và gấp 9 lần so với năm đầu cổ phần hóa. Tổng lợi nhuận sau thuế cộng dồn DIC 4 và công ty con năm 2019 đạt 33,5 tỷ đồng, tăng 143% so với năm trước và bằng 29 lần so với năm đầu cổ phần hóa 2005. Chi trả cổ tức bình quân hàng năm từ 10- 30%.

Năm 2019, DIC4 đã mở rộng thêm lĩnh vực khai thác khoáng sản khi nhận chuyển nhượng hơn 96% cổ phần của Công ty CP Vật liệu Xây dựng DIC từ Tổng công ty DIC Corp để sở hữu mỏ sét và mỏ đá xây dựng lớn tại khu vực TX. Phú Mỹ.

Năm 2020 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng và phát triển của công ty khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chính thức thông qua chuyển đổi sang mô hình quản trị mới: Công ty mẹ - Công ty con (loại hình Holdings Company vừa nắm/sở hữu vốn tại công ty con, công ty liên kết vừa trực tiếp kinh doanh) đồng thời đổi tên Công ty CP DIC số 4 thành Công ty CP Xây dựng DIC Holdings (viết tắt là DIC Cons) với cơ cấu gồm Công ty mẹ - DIC Cons, 2 công ty con và 1 chi nhánh trực thuộc. “DIC Cons là sự thay đổi cần thiết phù hợp với tình hình phát triển mới và kế thừa những thành tựu từ thương hiệu DIC 4 sẽ mang đến sự phát triển ngày càng vững mạnh cho công ty trong thời gian tới, mang lại lợi ích cho cổ đông và phúc lợi cho người lao động với hy vọng mô hình mới – tầm cao mới”, ông Lê Đình Thắng nói.

Công ty cổ phần DIC số 4 vinh dự 2 lần được trao giải thưởng Cúp vàng thương hiệu ngành xây dựng - bất động sản tại hội chợ triển lãm quốc tế Vietbuild TP.Hồ Chí Minh trong các năm 2009-2010; được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2014; nhiều lần được Bộ Xây dựng, công đoàn xây dựng Việt Nam và tỉnh BR-VT tặng bằng khen; trong các năm 2011, 2013 và 2015 Công ty được vinh danh giải thưởng Sao vàng đất Việt và nhiều giải thưởng cao quý khác. Năm 2019, ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty được nhận giải thưởng Doanh nhân Sao Đỏ năm 2019 và Công ty vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Bài, ảnh: QUANG VŨ