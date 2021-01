Giao thông thông suốt, an ninh trật tự bảo đảm

Mặc dù lượng phương tiện, du khách đổ về Vũng Tàu dịp Tết Dương lịch tăng đột biến, tuy nhiên ngành GT-VT và Công an đã bố trí phương tiện, lực lượng bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Bố trí thêm thêm làn xe qua trạm T3 hướng về TP. Hồ Chí Minh (trong ngày 2/1) để tránh ùn ứ xe qua trạm.

Sáng 3/1, tại Bến xe khách Vũng Tàu, anh Nguyễn Trung Trực, khách du lịch đến từ quận 10, TP. Hồ Chí Minh khá thoải mái khi mua vé nhanh và được đi ngay mà không phải chờ đợi lâu.

Trong các ngày nghỉ lễ, các tuyến xe tăng lên 30% so với ngày thường, với 450 chuyến/ngày. Trong đó, tuyến có lượt tăng cao là tuyến Vũng Tàu - TP. Hồ Chính Minh (tăng 50%, từ 220 lên 340 tuyến/ngày), đặc biệt tuyến Đà Lạt tăng đột biến, gần gấp 3 so với ngày thường (tăng hơn 280%, từ 6 chuyến lên 17 chuyến/ngày).

Ghi nhận tại Trạm thu phí T3 (Ngã ba Long Sơn, Quốc lộ 51) trong các ngày 31/12/2020 và ngày 1/1/2012 lượng xe đổ về Vũng Tàu rất đông, tình trạng này cũng diễn ra ở chiều ngược lại vào ngày 2 và ngày 3/1. Buộc Trạm phải mở thêm các làn theo lượng xe hướng đông và bố trí thêm người soát vé. Trong 2 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021 (ngày 1 và 2/1), tổng số xe ô tô qua trạm đạt hơn 60 ngàn lượt, tăng gấp đôi so với ngày thường.

Trong suốt dịp lễ, lực lượng công an trên toàn tỉnh đã bố trực 24/24 để bảo đảm ANTT và an toàn giao thông. Trong đó, TP. Vũng Tàu là địa phương có mật độ phương tiện giao thông, lượng du khách đổ về khá đông nhưng công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông vẫn được bảo đảm. Trung tá Phan Quốc Việt, Đội trưởng Đội CSGT – Trật tự, Công an TP. Vũng Tàu cho biết, trong đợt cao điểm ra quân trước, trong và sau Tết Dương lịch năm nay, lực lượng CSGT và trật tự trực 100% quân số; tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ. Bố trí tổ công tác túc trực tại các bãi tắm Thùy Vân (Bãi Sau), tại nơi tổ chức sự kiện ở khu vực Bãi Trước để phân luồng giao thông; nhắc nhở du khách không xả rác bừa bãi; phát hiện, răn đe các đối tượng có dấu hiện nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật và kịp thời xử lý nhanh tình huống xảy ra tội phạm.

Bài, ảnh: SA HUỲNH