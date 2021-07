Công an làm việc với 2 người đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Ngày 31/7, Công an phường 3, TP. Vũng Tàu đã mời làm việc với bà N.T.N.O. (1968, trú tại phường 3, TP. Vũng Tàu) về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Hình ảnh cắt từ clip không chính xác do bà N.T.N.O. đã chia sẻ trên nhóm Zalo “Toàn dân khu phố 2”.

Cụ thể khoảng 8 giờ 59 phút ngày 30/7, bà O. đã chia sẻ trên nhóm Zalo "Toàn dân khu phố 2" (phường 3) đoạn clip với nội dung "Thị Nhâm nhân viên siêu thị Hồng Thanh, Lý Thường Kiệt, Vũng Tàu nhiễm bệnh trốn cách ly, chạy trốn, bị công an truy nã bắt được...". Sau khi thông tin được chia sẻ, Công an phường 3 đã vào cuộc xác minh và xác định clip trên không đúng sự thật.

Qua làm việc, bà O. khai nhận đã lấy clip này từ một người bạn trên Facebook có tên là "Long". Tuy chưa kiểm chứng độ chính xác nội dung clip trên nhưng bà O. vẫn chia sẻ vào nhóm Zalo "Toàn dân khu phố 2".

Bà O. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và cam kết không tái phạm. Công an phường 3 tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tương tự, ngày 30/7, bà H.Q.A. (trú tại phường 11, TP. Vũng Tàu) đã có hành vi đăng trên mạng xã hội Zalo hình ảnh cắt ghép bôi nhọ công tác phòng chống dịch bệnh tại phường 10, TP. Vũng Tàu gây phản cảm trong dư luận.

Qua xác minh của Công an phường 10 và phường 11, bà A. đã thừa nhận hành vi đăng thông tin sai sự thật của mình và cam kết không tái phạm. Do bà A. đang cư trú trong khu vực phong tỏa thuộc phường 11, nên cơ quan công an sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để xử lý bà A. theo quy định pháp luật, sau khi khu vực này được dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Công an TP Vũng Tàu đề nghị người dân không chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: PHƯỚC AN