Cẩn thận khi tiếp nhận thông tin về dịch bệnh trên mạng xã hội

Bên cạnh công tác phòng, chống dịch đang diễn biến hết sức phức tạp, lực lượng Công an tỉnh và các địa phương đã và đang tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm tin giả, xấu, độc trên không gian mạng.

Công an TP. Vũng Tàu làm việc với bà V. T. H. về việc đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook.

Sáng 24/7, Công an TP. Vũng Tàu đã làm việc với bà V.T.H. (SN 1994, trú tại đường Chu Mạnh Trinh, phường 8, TP.Vũng Tàu) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân “Hương Vũ” về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Cụ thể, ngày 23/7, bà H. thấy trên mạng xã hội (không nhớ rõ tên) đăng tải thông tin về việc lấy mẫu xét nghiệm cho các shipper trên địa bàn TP.Vũng Tàu, trong đó có 3 shipper dương tính với COVID-19. Sau đó, bà H. đã copy các nội dung trên và đăng tải trên trang Facebook cá nhân.

Tại buổi làm việc, Công an TP. Vũng Tàu đã thông báo cho bà H. biết nội dung bà H. đăng tải và chia sẻ trên Facebook là sai sự thật. Hành vi này đã vi phạm điều 101 Nghị định 15/2020, của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Bà H. đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình và cam kết không tái phạm. Công an TP. Vũng Tàu đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, chiều ngày 23/7, Trung tâm Y tế TP. Vũng Tàu tiến hành test nhanh cho 798 shipper trên địa bàn thành phố. Kết quả 798 mẫu xét nghiệm đều âm tính.

Tương tự, ngày 24/7, Công an TX.Phú Mỹ đã làm việc với bà H.T.T.L. (SN 1999, trú tại phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ) và bà N.T.C.H. (SN 1975, trú tại phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Trước đó, qua công tác theo dõi tình hình trên không gian mạng, Công an TX.Phú Mỹ phát hiện 2 tài khoản Facebook tên H.H. và H.T.T.L. đã chia sẻ bài viết với nội dung thông tin 1 người đàn ông ở huyện Xuyên Mộc bị phạt 2 triệu đồng vì ra đường để lấy nước, nuôi vịt. Đây là thông tin bịa đặt không đúng sự thật nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an xã Tân Lâm (huyện Xuyên Mộc). Qua làm việc, 2 người này thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời, tự tháo gỡ nội dung sai sự thật đã đăng tải, cam kết không tái phạm và phải đăng bài viết đính chính lên trang Facebook cá nhân. Hiện Công an TX.Phú Mỹ đang hoàn thiện hồ sơ và đề xuất Công an tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính đối 2 trường hợp này theo quy định.

Cũng liên quan đến thông tin bà H. và bà L. tại TX.Phú Mỹ chia sẻ, chiều 23/7, Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh làm việc với ông Nguyễn Văn T. (SN 1981, trú tại huyện Xuyên Mộc) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, sáng ngày 21/7, Công an xã Tân Lâm (huyện Xuyên Mộc) tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thì phát hiện ông X. là người làm thuê tại trại nuôi vịt của gia đình ông T. lưu thông bằng xe mô tô, nhưng không đội mũ bảo hiểm. Làm việc với cơ quan công an, ông X. không xuất trình được giấy tờ tùy thân, GPLX, giấy chứng nhận đăng ký xe. Đồng thời, ông X. cũng không có giấy xác nhận của UBND xã cho phép đi lại, không báo cáo trưởng ban nhân dân ấp về việc đi lại trong thời gian giãn cách xã hội theo thông báo của chính quyền địa phương trước đó. Do vậy, Công an xã Tân Lâm đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông X. về hành vi vi phạm ra đường trong trường hợp không cần thiết và tạm giữ chiếc xe mô tô. Đến trưa ngày 22/7, ông Nguyễn Văn T. đã lấy hình ảnh lực lượng Công an xã Tân Lâm đang làm nhiệm vụ đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân và các hội nhóm với nội dung lực lượng công an xử phạt ông X. là không đúng quy định. Bản thân ông X. không vi phạm các quy định về giãn cách xã hội. Các bài viết này đã thu hút hàng ngàn lượt tương tác, bình luận, chia sẻ, trong đó có nhiều đối tượng đã lợi dụng để xuyên tạc nói xấu, kích động nhân dân, bôi nhọ lực lượng làm nhiệm vụ và công tác phòng, chống dịch bệnh.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn T. đã nhận thức được hành vi của mình, đồng thời gỡ bỏ các bài viết trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Để kịp thời ngăn chặn tin giả trên không gian mạng, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (PA05) và công an các địa phương tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội.

Trung tá Nguyễn Minh Châu, Phó Trưởng phòng PA05 cho biết, thời gian qua, lực lượng PA05 và công an các địa phương đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý các đối tượng đưa thông tin, đăng bài bịa đặt trên không gian mạng. Theo đó, lực lượng chức năng đã ngăn chặn, gỡ nhiều tin bài viết, hình ảnh không đúng sự thật và xử lý nghiêm các đối tượng đã đưa các thông tin sai sự thật lên mạng. Từ cuối tháng 6/2021, đến nay, lực lượng công an đã yêu cầu 6 tài khoản Facebook gỡ bỏ nội dung thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, đã và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

“Người dân khi khai thác, đăng tải, chia sẻ thông tin về dịch bệnh COVID-19 phải nhận thức, kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống, tránh đăng, chia sẻ những thông tin không chính xác, sai sự thật. Hành vi đăng tải thông tin sai lệch trên không gian mạng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Trung tá Nguyễn Minh Châu khuyến cáo.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN