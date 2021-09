Thêm 2 đối tượng làm giả giấy đi đường bị tạm giữ

Ngày 24/9, Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Huy (SN 1999, chỗ ở đường La Văn Cầu, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) về hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và Hoàng Đức Triều (SN 1998, chỗ ở đường Nguyễn An Ninh, phường 9, TP. Vũng Tàu) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 22/9, Tổ tuần tra Công an TP. Vũng Tàu kiểm tra giấy tờ đi đường của Huy phát hiện Huy có biểu hiện nghi vấn nên đã mời về cơ quan công an để làm việc. Tại cơ quan công an, Huy khai nhận, khoảng cuối tháng 7/2021, Huy đi đến tiệm photocopy địa chỉ 323E Nguyễn An Ninh, phường 9, TP. Vũng Tàu thuê làm giả 3 giấy có in hình con dấu tròn màu đỏ ghi chữ Công ty dịch vụ Tức Thời và 1 giấy in hình dấu đỏ ghi chữ “PHÒNG KINH TẾ” để sử dụng làm giấy tờ đi đường. Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng Đức Triều và thu giữ một số tài liệu có liên quan. Tại cơ quan Công an Triều khai nhận đã làm giấy trên cho Huy bằng phương pháp chỉnh sửa hình ảnh và in màu.

PHƯỚC AN