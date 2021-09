Công an TP. Vũng Tàu ra quân bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch

Tối ngày 23/9, Công an TP. Vũng Tàu và Công an 17 phường xã tổ chức ra quân, phối hợp với các tổ công tác Công an tỉnh và các lực lượng chức năng của thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh theo theo Chỉ thị 15.

Từ khi ra quân đến ngày 24/9, Công an TP. Vũng Tàu và các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 15 trường hợp vi phạm với các lỗi: Không đeo khẩu trang; không giữ khoảng cách theo quy định; bắt 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 2 đối tượng trốn khỏi khu cách ly tập trung; lập biên bản xử lý 4 trường hợp tổ chức ăn nhậu; tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định giãn cách theo Chỉ thị 15; vận động người dân chỉ ra đường khi có việc cần thiết, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19.

Trong thời gian tới, Công an thành phố, Công an các phường, xã tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19; Bảo đảm ANTT đặc biệt là vào ban đêm, các khu vực phức tạp về dịch bệnh COVID-19, công viên, bãi biển...

TRÍ NHÂN-AN BÌNH