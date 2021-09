Sáng 1/9, tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Trung tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng tiểu Ban Chỉ đạo công tác đặc xá tỉnh năm 2021, đã trao Quyết định của Chủ tịch nước đặc xá cho 7 phạm nhân có quá trình cải tạo tốt.

Công tác đặc xá năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVD-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh BR-VT tiếp tục áp dụng nghiêm ngặt các quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Luật Đặc xá năm 2018, quá trình triển khai được diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng không vì thế mà diễn ra gấp rút, thiếu thận trọng. Các quy định, điều kiện đặc xá đều được niêm yết công khai, minh bạch để phạm nhân tìm hiểu, bình xét tại các tổ, đội phạm nhân; công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, công phu; quá trình xét duyệt hồ sơ diễn ra công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, khách quan, cẩn trọng, kỹ lưỡng và chặt chẽ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.

Trong đợt này, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 7 phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy, quy định của cơ quan thi hành án, có ý thức hoàn lương, hướng thiện và mong muốn được tái hòa nhập cộng đồng.

Trung tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã động viên, nhắc nhở những người được đặc xá đợt này khi trở về địa phương dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải nỗ lực phấn đấu để xóa bỏ mặc cảm, tự ti trong cuộc sống, chủ động hòa nhập cộng đồng, tranh thủ sự giúp đỡ của gia đình, cộng đồng, đoàn thể, chính quyền để vượt qua quá khứ lầm lỗi, trở thành công dân tốt, có ích trong gia đình, xã hội.

Trung tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân.

Cũng tại buổi lễ, Thượng tá Trần Trọng Luật, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua lập thành tích trong chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân chưa được đặc xá đợt này, động viên phạm nhân an tâm tư tưởng, phấn đấu học tập, cải tạo tiến bộ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Nhân dịp này, Trung tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đã gặp mặt, động viên CBCS Trại tam giam Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời nâng cao cảnh giác, làm tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trại tạm giam. Đồng thời, Trung tá Trần Thanh Hiển đã tặng Trại tạm giam Công an tỉnh một số vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

