Quản chặt người nghiện ma túy

Tại một số địa phương đã xảy ra những ổ dịch COVID-19 có nguồn lây từ người sử dụng ma túy. Trước thực trạng đó, lực lượng công an đang triển khai nhiều biện pháp nhằm quản chặt đối tượng này.

Lực lượng liên ngành Công an, Ban chỉ huy Quân sự TP. Bà Rịa tuần tra kiểm soát, phát hiện bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy lưu thông trên đường.

Khoảng 15 giờ 10 phút, ngày 25/8, Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Đất Đỏ phối hợp cùng Công an xã Phước Hội kiểm tra hành chính và bắt quả tang Lương Sơn Quang (SN 1994), Nguyễn Ngọc Tín (SN 1997) và Đỗ Trần Hải Long (SN 2000, cùng trú tại TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để sử dụng tại phòng trọ số 4, nhà trọ Cẩm Dung, thuộc tổ 3, ấp Tân Hội, xã Phước Hội. Công an huyện Đất Đỏ đang tiếp tục điều tra.

Thượng tá Võ Tài Quốc, Trưởng Công an huyện Đất Đỏ cho biết, trên địa bàn huyện có 140 người nghiện ma túy được quản lý tại nhà. Trước khi toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội, Công an huyện chỉ đạo công an khu vực các xã, thị trấn nắm chắc số lượng để phối hợp với gia đình quản lý chặt hoạt động của những người này. Đồng thời, chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh lưu trú (nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn) để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng tụ tập tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.“Những người có hành vi vi phạm về ma túy đều được test nhanh với COVID-19. Nếu phát hiện trường hợp nào dương tính, công an sẽ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện khử trùng nơi ở, truy vết và đưa đi cách ly theo quy định. Các trường hợp có hành vi vi phạm hình sự sẽ bị tạm giữ để điều tra”, Thượng tá Võ Tài Quốc nói.

Trong khi đó, Công an TX. Phú Mỹ đã đề nghị công an các xã, phường lập danh sách đối tượng có tiền sử sử dụng ma túy, phạm pháp hình sự và phân loại để đưa vào diện quản lý chặt. Ngày 25/8, Công an TX. Phú Mỹ đã thành lập 2 tổ công tác đặc biệt tăng cường tuần tra toàn địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những người lợi dụng giãn cách xã hội để hoạt động phạm tội, trong đó có tội phạm ma túy. Với lịch trình tuần tra từ 22 giờ đến sáng hôm sau, 2 tổ công tác đặc biệt phối hợp với công an xã, phường đã truy quét, đưa đi cách ly tập trung nhiều đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn.

Thiếu tá Lê Thanh Hoàn, Phó Đội trưởng Đội CSHS Công an TX. Phú Mỹ, Tổ trưởng Tổ tuần tra cho biết, các đối tượng tội phạm thường lợi dụng nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn làm nơi thực hiện hành vi phạm tội, sử dụng ma túy. Quá trình tuần tra, Tổ công tác kết hợp cùng công an khu vực vào tận cơ sở lưu trú kiểm tra sổ đăng ký lưu trú, giấy tờ tùy thân, kết quả xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 của người lưu trú. Tổ kiểm tra cũng nhắc nhở chủ cơ sở quản chặt người thuê, chủ động báo cho công an địa bàn khi phát hiện trường hợp nghi vấn tội phạm. Mặt khác, Tổ tuần tra phối hợp công an các xã, phường vào từng thôn, hẻm, đến từng nhà đối tượng có tiền sử sử dụng ma túy nhắc nhở thực hiện 5K. Những đối tượng cố tình lợi dụng đêm tối di chuyển khỏi nơi cư trú, vi phạm Chỉ thị 16 sẽ bị quản thúc cách ly tập trung theo diện F1 tại Ký túc xá Trường CĐ Quốc tế Vabis. Quá trình truy vết đã có 89 trường hợp được đưa vào cách ly tại đây.

Tại khu cách ly trên, các đối tượng được hưởng chế độ ăn uống, chăm sóc y tế, xét nghiệm theo tiêu chuẩn của người cách ly F1. Sở LĐTBXH cũng bố trí 1 cán bộ chuyên làm công tác cai nghiện hỗ trợ cắt cơn, giải độc, tập trị liệu cho người đang cai nghiện. Để bảo đảm ANTT, lực lượng công an, quân đội, hải quân tổ chức tuần tra, giám sát qua camera 24/24, đồng thời hỗ trợ lực lượng y tế theo dõi sức khỏe, trợ giúp người cách ly.

Ngày 17/8, ca F0 liên quan đến các đối tượng sử dụng ma túy được phát hiện đầu tiên tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức. Người này khai có di chuyển qua lại giữa TX. Phú Mỹ và huyện Châu Đức. 2 địa phương đã phối hợp truy vết, phong tỏa, đưa đi cách ly 12F1, đồng thời tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc toàn bộ người dân khu vực tổ 6, ấp Tiến Thành, xã Quảng Thành và tổ 19, khu phố Thạnh Mỹ, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ. Những ngày sau đó, nhiều F0 liên quan đến chuỗi lây nhiễm trên đã được phát hiện.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, lực lượng công an đã và đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến người dân, địa bàn trọng điểm, khu vực đông dân cư chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống ma túy, quản lý người nghiện. Công an cũng tuyên truyền về tác hại và hậu quả do ma túy gây ra, từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động và nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, gia đình và cộng đồng trong công tác phòng, chống ma túy.

“Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục phối hợp lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quân trong thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm minh tội phạm ma túy theo pháp luật. Đồng thời, huy động các lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, theo dõi hoạt động của đối tượng ma túy nhằm ngăn chặn, tránh lây lan dịch COVID-19”, Đại tá Bùi Văn Thảo thông tin thêm.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN-MỸ LƯƠNG