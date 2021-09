Chốt kiểm soát dịch vòng xoay Vũng Vằn: Kiểm tra hơn 1.400 lượt xe lưu thông vào địa bàn huyện Long Điền

Sau hai ngày (5 và 6/9) hoạt động, các lực lượng chức năng trực Chốt kiểm soát dịch trên QL55 đã kiểm tra hơn 1.400 lượt xe lưu thông vào địa bàn huyện Long Điền (1.200 lượt xe tải và hơn 200 lượt xe du lịch, xe máy). Qua đó, đã nhắc nhở, buộc quay đầu hàng chục phương tiện giao thông.

Công an huyện Long Điền kiểm tra giấy đi đường của một tài xế xe tải lưu thông qua Chốt kiểm soát dịch trên QL55 (vòng xoay Vũng Vằn).

Qua ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa – Vũng tàu, cán bộ, chiến sĩ tại Chốt kiểm soát dịch trực 24/24, ghi chép thông tin người và các phương tiệnra, vào huyện; hướng dẫn các tài xế xe tải cài đặt mã QR; giám sát việc giao nhận hàng hóa tại bãi tập trung; kiểm tra giấy xét nghiệm còn hiệu lực trong vòng 72 giờ đối với tài xế và người theo xe cùng các giấy tờ liên quan khác. Nếu đáp ứng các yêu cầu trên, phương tiện được cho phép lưu thông qua Chốt kiểm soát dịch; nếu không đủ điều kiện thì phải quay đầu xe về nơi xuất phát, không được lưu thông vào địa bàn huyện.

CSGT Công an huyện Long Điền kiểm tra giấy đi đường của một tài xế xe taxi lưu thông qua Chốt kiểm soát dịch trên QL55 (vòng xoay Vũng Vằn).

Chốt kiểm soát dịch (gần vòng xoay Vũng Vằn) được thành lập theo Quyết định số 3776/QĐ-UBND ngày 4/9 của UBND huyện Long Điền. Chốt có 7 thành viên, gồm các lực lượng: Công an, Ban CHQS huyện, Phong Y tế, Phòng KT-HT, Phòng TC-KH, Trung tâm Y tế huyện và UBND các xã, thị trấn... do Đại tá Phạm Văn Tứ, Phó Trưởng Công an huyện làm Tổ trưởng.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG