Cấp cứu kịp thời người dân bị điện giật

Khoảng 14 giờ chiều 4/9, Tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch COVID-19 tại khu phố Hải Lộc, TT. Long Hải, huyện Long Điền đã kịp thời cứu sống một người dân bị điện giật.

Lực lượng công an, dân quân, bảo vệ dân phố phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu

Nạn nhân là ông T (trú khu phố Hải Lộc, TT. Long Hải). Trong lúc sửa lại hệ thống điện của gia đình do ảnh hưởng của cơn mưa lớn đêm qua, ông T không may bị điện giật. Vợ ông T đã dùng gậy kéo ông T ra ngoài, thấy ông thở yếu nên hô hoán kêu cứu. Nhận được tin báo, Tổ công tác đặc biệt đã khẩn trương có mặt, thực hiện biện pháp sơ cấp cứu. 2 phút sau, nạn nhân bắt đầu thở tốt hơn, có dấu hiệu hồi sức.

Cùng lúc, Tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh đã liên hệ ngành điện lực, đề nghị ngắt điện tại nhà nạn nhân và cử một chiến sĩ đến Trạm y tế TT. Long Hải chở nhân viên y tế đến hỗ trợ. Do xe cấp cứu không tiếp cận được nhà nạn nhân, vì vậy các cán bộ chiến sĩ công an, dân quân và bảo vệ dân phố phải dùng cáng đưa nạn nhân ra ngoài, sau đó, báo cáo với chỉ huy bố trí xe chở nạn nhân lên Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Được biết, vợ chồng ông T đều là công nhân, do ảnh hưởng của dịch nên đã nghỉ tại nhà từ hơn 3 tháng nay, điều kiện kinh tế khó khăn. Tổ công tác và người dân xung quanh đã ủng hộ gần 3 triệu đồng để gia đình lo chi phí chữa bệnh ban đầu. Hiện ông T đang được các bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa tiếp tục theo dõi, điều trị.

Tin, ảnh: DIỆU LINH