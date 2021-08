Xử lý đối tượng xuyên tạc chính sách của Nhà nước, kích động phá chốt kiểm dịch

Ngày 3/8, Công an TX.Phú Mỹ đã mời ông Trần Trọng T. (SN 1989, trú tại phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) lên làm việc về hành vi xuyên tạc chính sách của Nhà nước về việc hỗ trợ cho người lao động mất việc trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 và kêu gọi, kích động "phá chốt kiểm dịch" gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT cũng như công tác phòng chống dịch bệnh ở địa phương.

Cơ quan Công an TX.Phú Mỹ làm việc với ông Trần Trọng T.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết của tài khoản "Quốc Nguyên" xuyên tạc chính sách của Nhà nước về việc hỗ trợ cho người lao động mất việc trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 và kêu gọi, kích động "phá chốt kiểm dịch" gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT cũng như công tác phòng chống dịch bệnh ở địa phương. Bài viết được tài khoản "Quốc Nguyên" chia sẻ lên nhiều hội nhóm trên mạng xã hội. Ngoài ra, trong phần bình luận, tài khoản này còn đưa thông tin sai sự thật về việc "Mỹ Xuân có 140, Phú Mỹ có 27 ca dương tính" gây hoang mang dư luận.

Sau khi bài viết đăng trên Facebook, Công an TX. Phú Mỹ đã tiến hành xác minh và mời chủ tài khoản Facebook trên là ông Trần Trọng T. lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông T.tỏ thái độ ngoan cố, quanh co chối cãi và liên tục thay đổi lời khai và cho rằng Facebook bị hack. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công TX Phú Mỹ đã xác định được từ ngày 26/7, đến ngày 3/8, ông T. là người sử dụng chiếc điện thoại mang theo để đăng nhập vào tài khoản Facebook "Quốc Nguyên"; ngoài chiếc điện thoại mà ông T. đang sử dụng, tài khoản "Quốc Nguyên" không đăng nhập trên thiết bị nào khác. Như vậy, ông T. không thể lấy lý do Facebook bị hack.

Kiểm tra điện thoại, Công an TX.Phú Mỹ phát hiện ông T. tham gia hàng trăm hội, nhóm trên mạng xã hội. Trong đó, có cả "Diễn Đàn Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa lưu vong".

Xét tính chất, mức độ của vụ việc Công an TX. Phú Mỹ đã củng cố hồ sơ đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin,ảnh: TRÍ NHÂN